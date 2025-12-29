ایران جلوتر از اهداف جهانی و جزو 3 کشور اول در کاهش شاخص مرگ مادران باردار است
طبق هدفگذاری سازمان بهداشت جهانی تا سال ۲۰۳۰ شاخص مرگومیر مادران به ۷۰ در هر ۱۰۰ هزار تولد است و ایران حدود یکسوم این عدد را ثبت کرده و جزو سه کشور اول دنیا در روند کاهشی این شاخص است.
رئیس سازمان نظام پزشکی کشور در گفتوگو با خبرگزاری مهر با تأکید بر جایگاه والای مادری در جامعه، از حمایت کامل جامعه پزشکی از پویش «خوش به حالم که من مادرم» خبر داد و افزود: نعمت مادری یکی از بالاترین نعمتهای الهی است و باید شرایط بهرهمندی زنان از این نعمت، بهصورت ایمن و مطلوب فراهم شود.
محمد رئیسزاده ادامه داد: بخشی از این موضوع به انتخاب و تمایل خود بانوان بازمیگردد، اما بخش مهمتر آن به مسئولیت حاکمیت و دستگاههای اجرائی مربوط است؛ اینکه زمینه مادرشدنِ مطلوب، ایمن و بدون دغدغه را فراهم کنند.
فرزندآوری باید تجربهای ایمن و خوشایند باشد
رئیسزاده با تأکید بر نقش جامعه پزشکی در این مسیر گفت: وظیفه ما این است که فرآیند بارداری و زایمان را به یک فرآیند کاملاً ایمن، خوشایند و بدون نگرانی تبدیل کنیم تا بانوان کشور بدانند فرزندآوری یک مسیر مطمئن و قابل اطمینان است.
وی با اشاره به شاخصهای سلامت مادران در کشور بیان داشت: خوشبختانه ایران در شاخص مرگومیر مادران باردار، جزو کشورهای پیشرو دنیاست. این شاخص که حدود ۴۰ سال پیش بیش از ۲۰۰ مورد در هر
۱۰۰ هزار تولد زنده بود، امروز به عددی نزدیک ۲۲ رسیده است.
ایران جلوتر از اهداف جهانی سلامت مادران
رئیس سازمان نظام پزشکی کشور ادامه داد: در حالی که سازمان جهانی بهداشت (WHO) هدفگذاری کرده تا سال ۲۰۳۰ شاخص مرگومیر مادران به ۷۰ در هر
۱۰۰ هزار تولد برسد، ایران هماکنون حدود یکسوم این عدد را ثبت کرده و جزو سه کشور اول دنیا در روند کاهشی این شاخص است. رئیسزاده افزود: بیش از ۹۰درصد زایمانها در کشور در شرایط دسترسی مطلوب به خدمات بهداشتی و درمانی انجام میشود که این یک مزیت بسیار مهم برای زنان ایرانی است.
لزوم ویزیت رایگان مادران پس از زایمان
وی با اشاره به خلأهای موجود پس از زایمان گفت: یکی از دغدغههای جدی، مراقبتهای پس از زایمان است. پیشنهاد مشخص ما این است که هر مادری تا یک ماه پس از زایمان، بهصورت رایگان توسط ماما در منزل ویزیت شود. این اقدام هم به آموزش مادران کمک میکند، هم مراقبت از مادر و نوزاد را ارتقا میدهد. این مدل در برخی کشورها اجرا شده و خوشبختانه ظرفیت نیروی مامایی توانمند در کشور ما برای اجرای آن کاملاً وجود دارد. رئیس سازمان نظام پزشکی کشور با تأکید بر نقش بیمهها و دستگاههای مسئول اظهار داشت: اجرای این طرح نیازمند همکاری سازمانهای بیمهگر و سیاستگذاران حوزه جمعیت است. اگر این هماهنگی ایجاد شود، جامعه پزشکی آمادگی کامل برای ایفای نقش مؤثر در تعالی جمعیت را دارد. رئیسزاده گفت: مجموعه این اقدامات، در کنار مشوقهای فرزندآوری، میتواند کمک کند تا زنان کشور در سن مناسب، با آرامش خاطر از نعمت مادری بهرهمند شوند. جامعه پزشکی تاکنون نقش مؤثری ایفا کرده و همچنان در این مسیر در کنار مردم خواهد بود.