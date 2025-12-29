تولید ماده اولیه درمان سرطان دستاورد دانشمند هستهای کشور قبل از شهادت
دختر دانشمند هستهای شهید احمدرضا ذوالفقاری گفت: یکی از آخرین دستاوردهای این شهید، تولید اکسید تلوریم با غنای 85درصد برای تولید ایزوتوپ ید 131 بود که کاربردهای تشخیص و درمان پزشکی دارد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، سیویکمین جشنواره تحقیقات و فناوری علوم پزشکی رازی، صبح دوشنبه با هدف تجلیل از محققان برتر کشور، در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی برگزار شد.
در این مراسم، تندیس و لوح تقدیر فناور برتر، شهید دکتر احمدرضا ذوالفقاری به عنوان رتبه اول کمیته فناوری سلامت جشنواره رازی، به مریم ذوالفقاری، فرزند او که به نمایندگی از پدر شهید خود در این جشنواره حضور پیدا کرده بود، اعطا شد.
شهید احمدرضا ذوالفقاری، دانشمند هستهای و رئیس سابق دانشکده علوم هستهای دانشگاه شهید بهشتی بود که در جریان حمله رژیم صهیونیستی به محل سکونتش به همراه همسر و فرزند دیگرش به شهادت رسید.
مریم ذوالفقاری، فرزند این دانشمند شهید در این مراسم اظهار داشت: در جریان حمله رژیم صهیونیستی به منزلمان، در بامداد 23 خرداد، پدرم مادرم و برادرم به شهادت رسیدند. پدرم، استاد تمام دانشکده مهندسی هستهای دانشگاه شهید بهشتی بود. او دانشآموخته کارشناسی ارشد مهندسی هستهای از دانشگاه صنعتی شریف و دکترای مهندسی هستهای از دانشگاه امپریال کالج لندن بود و پس از بازگشت از کشور انگلستان، با کمک دیگر اساتید اقدام به تأسیس دانشکده مهندسی هستهای دانشگاه شهید بهشتی کرد. هدف ایشان تربیت دانشجویان و ارتقای سطح علمی و پژوهشی کشور در زمینه مهندسی هستهای بود.
وی افزود: فعالیتهای علمی ایشان در حوزه موضوعاتی علمی بود که امروز دانشجویان سراسر جهان در رشته مهندسی هستهای با آنها آشنا هستند و ایشان در زمره دانشمندان برجسته دو درصد برتر این حوزه بهشمار میآمدند. یکی از آخرین دستاوردهای ایشان، که دلیل حضور من در اینجا نیز هست، تولید دیاکسید تلوریم با غنای 85درصد برای تولید ایزوتوپ 131 بود که کاربردهای متنوعی در تشخیص و درمان پزشکی دارد.
فرزند این دانشمند هستهای شهید ادامه داد: ایشان علاوهبر فعالیت در کرسی استادی، هدایت پروژههای علمی و پژوهشی متعددی را برعهده داشتند و علاوه بر جایگاه برجسته علمی، ایشان به کسب علوم معرفتی و اخلاقی اهمیت ویژهای میدادند و همواره بخشی از زمان روزانه خود را به بهرهمندی از بیانات مراجع دینی در تفسیر آیات قرآنکریم اختصاص میدادند و تا آخرین روز زندگی، بر این مسیر پایبند بودند.
طبق این گزارش، تلوریم دیاکسید غنیشده از ایزوتوپ پایدار تلوریم130 (130 TE) به عنوان ماده اولیه رادیوداروی درمان سرطان تیروئید در پزشکی کاربرد دارد.
گفتنی است، در سیویکمین جشنواره تحقیقات و فناوری رازی که روز دوشنبه ۸ مهرماه در دانشگاه علوم پزشکی با حضور محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت و حسین سیمایی صراف، وزیر علوم برگزار شد، ۱۱ پژوهشگر و ۱۴ دانشگاه مورد تقدیر قرار گرفتند.