*نهم دی را بايد تجلی مردم‌سالاری دينی در ايران اسلامی دانست.یعنی این که در مواجهه با چالش‌ها و بحران‌ها، اين صاحبان اصلی نظام هستند که به ميدان آمده و فتنه را مهار و سرکوب می‌کنند و راه را برای عبور نظام اسلامی از چالش‌ها فراهم می‌سازند.

* اینکه یک کشور با تکیه بر ظرفیت‌های داخلی خود بتواند در علوم پزشکی، هسته‌ای، موشکی و فضائی با سرعتی قابل توجه رو به جلو حرکت کند نشان از ظهور یک قدرت جدید در عرصه جهانی است.

*ساخت و پرتاب ماهواره از یک طرف و فتح سنگر‌های کلیدی جهان مثل دانش هسته‌ای توسط جوانان کشور از سوی دیگر، دیدگاهِ «ما نمی‌توانیم» را که دستگاه‌های اندیشه‌ساز غرب در ذهن برخی ایرانی‌ها القا کرده‌ بودند و این نگاه از دوران پهلوی ملعون نهادینه شده بود، به کل باطل کرد. غرب از روی عصبانیت پهپادهای ایرانی را با هدف تحقیر ایران و ایرانی به آبگرمکن تشبیه کرده بود، اگر چنین است پس چرا این‌قدر به همه اعضا و جوارح شما فشار آمده است؟

* مهم این است که دشمن اعتراف به قدرت نامرئی و کارآمد کشورمان در منطقه کرده و شرح داده که ایران از طریق آنچه «دیپلماسی سایه» نامیده می‌شود، معادلات منطقه‌ای را شکل می‌دهد. میدل‌ایست مانیتور در این رابطه نوشته؛ قدرت واقعی ایران نه در تقابل‌های آشکار نظامی، بلکه در شبکه‌ای نامرئی از کنش سیاسی، امنیتی و نیابتی نهفته است که به تهران امکان می‌دهد بدون حضور مستقیم در میدان یا پای میز مذاکره، معادلات منطقه‌ای را به نفع خود تغییر دهد.

* روزنامه اسرائیل هیوم در گزارشی که در مورد حماس تهیه کرده از زنده ماندن حماس و حفظ سازمان‌دهی آن در جنگ چند ساله تعجب کرده و نوشته حماس منضبط، متعصب و آخرالزمانی است. برای مثال، ببینید آنها برای چه مدتی و تحت چه شرایطی در رفح، زیرزمین بدون آینده، بدون امید و بدون اکسیژن زنده می‌مانند. احمق‌ها نمی‌دانند فلسطینی‌های غزه همه به امید پیروزی زنده می‌مانند و سرزمین‌های غصب شده خود را از صهیونیست‌ها پس خواهند گرفت.

* به گزارش فاکس نیوز؛ اخیراً بیش از ۱۰۰۰ کشیش مسیحی آمریکایی در ماه جاری به اسرائیل سفر کردند. هدف از این سفر که در آستانه کریسمس و با تأمین هزینه از سوی دولت اسرائیل(!) انجام شده آموزش شرکت‌کنندگان برای ایفای نقش به‌عنوان سفیران غیررسمی اسرائیل در جوامع مذهبی آمریکا می‌باشد.

* اینکه رئیس‌مجلس خواسته خود دولت وزرای ناکارآمدش را جابه‌جا کند، کار هوشمندانه، عاقلانه و کم هزینه‌ای است. ولی اگر دولت تعلل کرد یا به خاطر ملاحظات حزبی و فشارهای جناحی قادر به این کار نبود، راهی جز استیضاح وجود نخواهد داشت.

* مونذر اسحاق، کشیش فلسطینی، در یادداشت خود با اشاره به کریسمس نوشته این جشن یک روایت غربی نیست بلکه روایتی فلسطینی است. و توضیح داده تولد عیسی(ع) داستانی خاورمیانه‌ای است. اما غرب کریسمس را کالا‌سازی کرده و آن را به یک جشن مصرف‌گرا و رمانتیک بدل ساخته است. وی در پایان از مسیحیان جهان خواسته برای پاس داشتن معنای حقیقی کریسمس، کنار ستمدیدگان بایستند و داستان تولد عیسی(ع) را در بستر واقعیت فلسطین بازخوانی کنند.

*تهاجم همه‌جانبه امپریالیستی آمریکا به ونزوئلا عملاً هشداری است برای همه کشورهای دنیا که بدانند این چهره دوست داشتنی آمریکا برای غربگرایان همچنان در ذات خود خوی وحشی‌گری و امپریالیستی و استعماری را دارد و اگر تحریم‌ها جواب ندهد، محاصره می‌کند و اگر محاصره هم کافی نباشد، دست به حمله نظامی می‌زند.

* به گزارش دیلی میل‌، 4معلم دبستانی در ایالت ویسکانسین آمریکا بچه‌های پیش‌دبستانی را برای تنبیه در سیاه‌چال کاملا تاریک موتورخانه مدرسه حبس می‌کردند. این بچه‌ها از ترس حتی جرات گفتن این موضوع را به والدین نداشتند. خانواده‌ها از‌ گریه و کابوس‌های شبانه بچه‌ها متوجه چنین ماجرائی شدند.تعجب این است که اصلاح‌طلبان غربگرا این وضعیت را در کشور قبله آمال و آرزوهای خود می‌بینند‌ ولی اصلا به روی خودشان نمی‌آورند.

*سخنگوی سازمان انرژی اتمی کاملا درست گفته که به لحاظ امنیتی صلاح نیست الان به دشمن اطلاعات دهیم که چقدر مواد هسته‌ای و سایت‌ها آسیب دیده است. بلکه مصلحت ایجاب می‌کند، ضمن اجرای تعهدات‌مان از اطلاعات فنی کشور حفاظت کنیم.

* اجرای بیش از ۳۵ هزار پروژه عمرانی و خدماتی با اعتباری بالغ بر ۱۲۵ میلیارد و ۸۵ میلیون تومان در سیستان و بلوچستان که با حضور ۶۸ سازمان لشکری- کشوری و تحت فرماندهی قرارگاه مرکزی جهاد سازندگی سپاه در نیمه بهمن ۱۴۰۴شروع خواهد شد از مصادیق روشن تحقق امنیت پایدار در منطقه خواهد بود.

* در شرایطی که حقوق‌بگیران تنها ۲۰ تا ۲۵ درصد افزایش دستمزد داشته‌اند، نرخ تورم دو برابر این میزان بوده و همین مسئله به کاهش محسوس قدرت خرید خانوارها منجر شده است. غرض این که دولت و دولتمردان برای افزایش درآمد خانوارها و جبران فشار معیشتی اقدام مؤثری انجام بدهند.

* خطاب به مسئولان بنویسید ایجاد فضائی پویا و انگیزه‌بخش می‌تواند مانع مهاجرت نخبگان شود و زمینه فعالیت مؤثر دانشمندان و متخصصان را در حل مسائل کشور فراهم کند.

* آقای روحانی خطاب به نظام گفته شما هرچقدر هم موشک داشته باشید، مگر امنیت درست می‌شود؟ این موضع در واقع ترجمان همان نگاه خطرناکی است که امنیت را نه در قدرت بازدارندگی، بلکه در رضایت آمریکا و اروپا جست‌وجو می‌کند. نگاهی که تجربه برجام نشان داد، نه‌تنها امنیت نیاورد، بلکه دشمن را گستاخ‌تر نیز کرد.

* در این بلبشوی گرانی و ترمز بریدن قیمت‌ها، آن چیزی که جدا از فشار زندگی، ما مردم را بیشتر از هر چیز دیگر ناراحت می‌کند حرف‌های بی‌اساس و پایه دولتمردان است. واقعیت این است که با این حرف‌ها، ناکارآمدی خودشان را توجیه و به نوعی همه را سر کار گذاشته‌اند. وقتی درست انتخاب نکنیم این می‌شود.

* یکی از عوامل اصلی عدم بازگشت ارز، کارت‌های بازرگانی است. این کارت‌ها با هدف نظم‌بخشی به تجارت خارجی و شناسنامه‌دار کردن فعالان این حوزه به ‌وجود آمد. اما در دهه ۱۳۹۰، همزمان با تشدید تحریم‌ها، چندنرخی شدن ارز و سخت‌گیری‌های فزاینده در تعهدات ارزی، کارکرد تاریخی کارت بازرگانی دچار انحراف شد و مسیر رانت و فساد و قاچاق را در پیش گرفت. به‌طوری که کارت بازرگانی از شناسنامه تاجر به سپر حقوقی برای پنهان‌سازی ذی‌نفع واقعی تبدیل شده و به بستر فرار ارزی، فرار مالیاتی و دور زدن مقررات تجارت خارجی بدل شده است. ضروری است که دولتمردان در قوانین مربوط به کارت‌های بازرگانی تجدیدنظر جدی داشته باشند.

* درخصوص کاهش ارز تخصیصی، توجه به این نکته حائز اهمیت است که تجربه نشان داده شوک درمانی‌های ارزی، بدون اصلاحات ساختاری، نمی‌تواند نتیجه‌بخش باشد و ممکن است مشکلات اقتصادی را تشدید کند. بنابراین ابتدا باید شرایط و الزامات لازم برای تثبیت نرخ ارز فراهم شود.

*بین ادعای دفاع از مردم ایران توسط آمریکا و حمایت تمام‌قد این کشور از حکومت‌هایی که نه انتخابات دارند، نه آزادی سیاسی، تناقض شدید وجود دارد. اگر معیار آمریکا «رفتار با مردم» است، حمایت پایدار از حکومت‌های موروثی در خلیج‌فارس، یا سکوت در برابر سرکوب‌های گسترده در برخی متحدان منطقه‌ای جای توجیه ندارد.

* بزرگ‌نمایی دیدار ترامپ و نتانیاهو نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی در رسانه‌ها، بیش از آنکه مبتنی بر تحلیل دقیق باشد، در چارچوب عملیات روانی قابل ارزیابی است و نمی‌تواند مبنای قضاوتی جدی درباره آینده تحولات منطقه قرار گیرد. این نه اولین و نه مهم‌ترین دیدار ترامپ دیوانه و نتانیاهو وحشی است. بنابراین واقعیت، فاصله معناداری با این فضاسازی‌ها دارد.

