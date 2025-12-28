تجمع غربگرایان گرجستان مقابل ساختمان پارلمان در تفلیس
غربگراین گرجستان در مخالفت با دولت این کشور مقابل ساختمان پارلمان در پایتخت، تظاهرات کردند.
به گزارش ریانووستی شامگاه شنبه «تفلیس»، پایتخت گرجستان بار دیگر صحنه تجمع مخالفان غربگرای دولت شد؛ مخالفانی که بارها در اعتراض به نتایج انتخابات پارلمانی این کشور به خیابانها آمده و با سر دادن شعارهای ضد دولتی خواستار تغییر سیاسی شدهاند. براساس این گزارش شرکتکنندگان در این تجمع در حالی که پرچمهای گرجستان و اتحادیه اروپا را در دست داشتند و شعارهای ضد دولتی سر میدادند، به سمت ساختمان پارلمان گرجستان حرکت کردند.
ایرنا به نقل از این رسانه روسی نوشته گرجستان از زمان انتخابات پارلمانی سال گذشته میلادی که به شکست احزاب غربگرا منتهی شد، بارها به آشوب کشیده شده است. پیشتر نیز در مهرماه سال جاری نیروهای پلیس گرجستان با دهها هزار نفر از تظاهراتکنندگان در حالی که در تلاش برای ورود به کاخ ریاستجمهوری بودند، درگیر شدند و به سوی معترضان گاز اشکآور شلیک کردند.
«ایراکلی کوباخیدزه» نخستوزیر گرجستان در واکنش به اعتراضات روز شنبه گفت که سازماندهندگان این تظاهرات افراطی هستند و بسیاری از آنها ممکن است خود را پشت میلههای زندان ببینند. وی در همین حال اتحادیه اروپا را به مداخله در امور داخلی این کشور متهم کرد. اتحادیه اروپا نیز در بیانیهای به ناآرامیها در گرجستان واکنش نشان داد و اتهام نقش داشتن خود در این ناآرامیها را رد کرد.