خط و نشان نظامی پوتین برای اوکراین همزمان با دیدار زلنسکی و ترامپ در فلوریدا

همزمان با دیدار زلنسکی و ترامپ در اقامتگاه ترامپ در فلوریدا، پوتین با حضور در مرکز فرماندهی عملیات نظامی روسیه، هشدار داد اگر این‌بار دیپلماسی شکست بخورد، میدان را برای دستیابی به اهداف نظامی خود کاملاً به ژنرال‌ها خواهد سپرد.

شامگاه دیروز به وقت ایران، ترامپ و زلنسکی در فلوریدای آمریکا با هم دیدار کردند. هنوز درباره خروجی این مذاکرات، گزارشی منتشر نشده است اما رسانه‌ها پیش از این اعلام کرده بودند، زلنسکی قرار است در این دیدار طرح صلح 20ماده‌ای خود را به ترامپ ارائه دهد، طرحی که البته ترامپ قبل از دریافت آن به صراحت اعلام کرد که هیچ ارزشی برایش ندارد و این آمریکاست که در نهایت مفاد مربوط به آتش‌بس را مشخص می‌کند. اما دیروز در آستانه برگزاری این دیدار که رسانه‌ها آن را حساس خوانده بودند، پوتین لباس نظامی به تن کرد و در بازدید از یک مرکز فرماندهی عملیات نظامی این کشور در اوکراین، هشدار داد که مسکو در صورت ناکامی راه‌حل‌های دیپلماتیک، دستیابی به اهداف خود را از مسیر نظامی دنبال خواهد کرد.

وی گفت: روسیه در تلاش برای پایان دادن به جنگ در اوکراین است؛ این در حالی ‌است که رژیم کی‌یف نمی‌خواهد مناقشه را به صورت مسالمت‌آمیز حل کند. اگر راه‌حل‌های دیپلماتیک شکست بخورد، از طریق نظامی به اهداف خود در اوکراین دست خواهیم یافت. غرب در زمینه‌های امنیت، بازسازی کشور و روابط با روسیه، شرایط مطلوبی را به اوکراین پیشنهاد داده است، اما کی‌یف خواهان حل‌وفصل مسالمت‌آمیز این اوضاع نیست. او با اشاره به وضعیت میدانی جنگ، اعلام کرد نیروهای روسیه در مسیر پیشروی برای «آزادسازی استان زاپوریژیا» حرکت می‌کنند. رئیس‌جمهور روسیه درخصوص مذاکرات برای پایان دادن به جنگ، به‌ویژه گفت‌وگوها میان آمریکا و اوکراین، تصریح کرد: برخی افراد باهوش در غرب پیدا شده‌اند که به مقام‌های کی‌یف توصیه می‌کنند شرایط آبرومندانه را برای پایان دادن به درگیری بپذیرد. آنها همچنین شرایط اساسی خوبی را برای تضمین امنیت بلندمدت اوکراین فراهم کرده‌اند.

همزمان، وزارت دفاع روسیه نیز از تلاش برای ایجاد یک «منطقه امنیتی» در استان دنیپروپتروفسک خبر داد؛ اقدامی که به گفته مقامات نظامی روسیه با هدف کاهش تهدیدات علیه مناطق تحت کنترل مسکو و تأمین امنیت خطوط عملیاتی انجام می‌شود. در همین حال، کرملین شنبه اعلام کرد که «والری گراسیموف» رئیس ستاد کل ارتش و سایر فرماندهان نظامی روسیه، گزارشی در مورد تحولات میدانی به پوتین ارائه کردند. فرماندهان روسیه به پوتین خبر دادند که ارتش شهرهای میرنوهراد، رودینسک و آرتمیوکا در منطقه دونتسک و شهرهای هولیایپول و استپنوهیرسک در منطقه زاپوریژیا را تصرف کردند.