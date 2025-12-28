اهتمام ویژه استاندار چهارمحال و بختیاری برای حذف مدارس سنگی و کانکسی

شهرکرد- خبرنگار کیهان:

استاندار چهارمحال و بختیاری با تأکید بر لزوم تأمین فضای آموزشی ایمن و استاندارد برای همه دانش‌آموزان، از اهتمام ویژه استان برای حذف مدارس سنگی و کانکسی به‌ویژه در مناطق محروم و روستایی خبر داد و گفت: فراهم‌کردن شرایط تحصیل مناسب برای آینده‌سازان این سرزمین، از مهم‌ترین اولویت‌های مدیریت این استان است.

استاندار چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه تحصیل دانش‌آموزان در کانکس و کلاس‌های ناایمن در شأن فرزندان این سرزمین نیست، افزود: یکی از اولویت‌های جدی استان، تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام آموزشی و تأمین فضاهای مقاوم و مناسب به‌ ویژه در مناطق محروم، روستایی و سخت‌گذر خواهد بود.

وی با بیان اینکه آینده استان در گرو توجه جدی به آموزش و پرورش است، اضافه کرد: هیچ دانش‌آموزی نباید به دلیل نبود فضای آموزشی ایمن از حق تحصیل باکیفیت محروم بماند و در این زمینه از ظرفیت‌های ملی، استانی، خیرین مدرسه‌ساز و نهادهای حمایتی استفاده

خواهد شد.