فارسی | العربي | English
کد خبر: ۳۲۵۲۶۸
تاریخ انتشار : ۰۷ دی ۱۴۰۴ - ۲۱:۳۶
سرویس کیهان » اخبار
الف الف

اهتمام ویژه استاندار چهارمحال و بختیاری برای حذف مدارس سنگی و کانکسی

شهرکرد- خبرنگار کیهان:
استاندار چهارمحال و بختیاری با تأکید بر لزوم تأمین فضای آموزشی ایمن و استاندارد برای همه دانش‌آموزان، از اهتمام ویژه استان برای حذف مدارس سنگی و کانکسی به‌ویژه در مناطق محروم و روستایی خبر داد و گفت: فراهم‌کردن شرایط تحصیل مناسب برای آینده‌سازان این سرزمین، از مهم‌ترین اولویت‌های مدیریت این استان است.
استاندار چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه تحصیل دانش‌آموزان در کانکس و کلاس‌های ناایمن در شأن فرزندان این سرزمین نیست، افزود: یکی از اولویت‌های جدی استان، تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام آموزشی و تأمین فضاهای مقاوم و مناسب به‌ ویژه در مناطق محروم، روستایی و سخت‌گذر خواهد بود.
وی با بیان اینکه آینده استان در گرو توجه جدی به آموزش و پرورش است، اضافه کرد: هیچ دانش‌آموزی نباید به دلیل نبود فضای آموزشی ایمن از حق تحصیل باکیفیت محروم بماند و در این زمینه از ظرفیت‌های ملی، استانی، خیرین مدرسه‌ساز و نهادهای حمایتی استفاده 
خواهد شد.

اشتراک گذاری
پربازدید ترین پربحث ترین

مشکل آمریکا!(گفت و شنود)

آقای عراقچی! لطفاً روی لوله اکسیژن پا نگذارید!(نکته)

شعبده‌بازی با اعداد(یادداشت روز)

آمریکا در محاصره مشکلات لوموند: ترامپ می‌داند کارش تمام است

اخبار ویژه

ترامپ: زلنسکی هیچ‌کاره است من درباره اوکراین تصمیم می‌گیرم!

از کوروش هخامنش تا امام خمینی(ره) (مقاله وارده)

مأموریت شبکه تحریف برای انکار مطالبات فعالان اقتصادی

ایران پرچم‌دارِ تغییرنظم ناعادلانه جهان است

برای تأمین معیشت مردم برنامه۲۰‌بندی داریم