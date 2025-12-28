«خانه چوبی» روایتی از یک خانواده شهید است که پنج عزیز خود را در راه ایران و اسلام تقدیم کرده و همچنان استوار است.

«خانه چوبی»، رمانی ۲۱۵ صفحه‌ای نوشته منصوره قنادیان است که در نشر مرز و بوم به چاپ رسیده است. این کتاب شامل ۸ فصل است که خاطرات شهیدان سید احمد، سید رسول، سید محمود، سید مصطفی و سید عباس حسینی را از زبان صدیقه حسینی، خواهر سید احمد، سید رسول، سید محمود و عمه سید مصطفی و سید عباس روایت می‌کند.