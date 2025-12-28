فارسی | العربي | English
کد خبر: ۳۲۵۲۲۵
تاریخ انتشار : ۰۷ دی ۱۴۰۴ - ۲۱:۰۴
سرویس کیهان » اخبار
الف الف

انتشار روایت زندگی خانواده‌ای که پنج شهید تقدیم کرد

«خانه چوبی» روایتی از یک خانواده شهید است که پنج عزیز خود را در راه ایران و اسلام تقدیم کرده و همچنان استوار است.
«خانه چوبی»، رمانی ۲۱۵ صفحه‌ای نوشته منصوره قنادیان است که در نشر مرز و بوم به چاپ رسیده است. این کتاب شامل ۸ فصل است که خاطرات شهیدان سید احمد، سید رسول، سید محمود، سید مصطفی و سید عباس حسینی را از زبان صدیقه حسینی، خواهر سید احمد، سید رسول، سید محمود و عمه سید مصطفی و سید عباس روایت می‌کند.

اشتراک گذاری
پربازدید ترین پربحث ترین

مشکل آمریکا!(گفت و شنود)

آقای عراقچی! لطفاً روی لوله اکسیژن پا نگذارید!(نکته)

شعبده‌بازی با اعداد(یادداشت روز)

آمریکا در محاصره مشکلات لوموند: ترامپ می‌داند کارش تمام است

اخبار ویژه

ترامپ: زلنسکی هیچ‌کاره است من درباره اوکراین تصمیم می‌گیرم!

از کوروش هخامنش تا امام خمینی(ره) (مقاله وارده)

مأموریت شبکه تحریف برای انکار مطالبات فعالان اقتصادی

ایران پرچم‌دارِ تغییرنظم ناعادلانه جهان است

برای تأمین معیشت مردم برنامه۲۰‌بندی داریم