تاریخ انتشار : ۰۷ دی ۱۴۰۴ - ۲۱:۰۴
بهره‌گیری از ظرفیت نخبگان، دیپلماسی را کارآمدتر می‌کند

وزیر امور خارجه با تأکید بر نقش نخبگان در ارتقای سیاست خارجی گفت: بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی و فکری آنان می‌تواند دیپلماسی کشور را پویا، ابتکاری و کارآمدتر سازد و مسیر مواجهه هوشمندانه با تحولات پیچیده جهانی را هموار کند.
سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه روز یکشنبه(7 دی) 
با رئیس و اعضای بنیاد ملی نخبگان دیدار و گفت‌وگو کرد.این نشست هم‌اندیشی وزیر امور خارجه با جمعی از اعضای بنیاد ملی نخبگان، با هدف تبادل نظر و بهره‌گیری از دیدگاه‌ها و نظرات نخبگانی در حوزه دیپلماسی و روابط خارجی در محل وزارت امور خارجه برگزار 
شد.
در این نشست، پانزده نفر از نخبگان حاضر، دیدگاه‌ها و پیشنهادهای خود را در حوزه‌های مختلف مرتبط با عملکرد وزارت امور خارجه از جمله به‌کارگیری هوش مصنوعی در حوزه دیپلماسی و سیاست خارجی، تقویت دیپلماسی علمی، توسعه همکاری‌های بین‌المللی دانشگاه‌ها، مدیریت منابع آب و دیپلماسی آب، نظم نوین منطقه‌ای و ارتقای تصویر بین‌المللی کشور مطرح کردند.
وزیر امور خارجه در این نشست، با تأکید بر اهمیت نقش نخبگان در ارتقای کیفیت تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری در عرصه سیاست خارجی، اظهار داشت: بهره‌گیری از ظرفیت‌های فکری و علمی نخبگان می‌تواند به پویایی، ابتکار و کارآمدی بیشتر دستگاه دیپلماسی کشور کمک کند و مسیر مواجهه هوشمندانه با تحولات پیچیده بین‌المللی را هموار سازد.
عراقچی با اشاره به ضرورت روزآمدسازی ابزارها و رویکردهای سیاست خارجی افزود: استفاده هدفمند از فناوری‌های نوین از جمله هوش مصنوعی، تقویت دیپلماسی علمی، توسعه تعاملات بین‌المللی دانشگاه‌های کشور و توجه ویژه به موضوعات مهمی همچون دیپلماسی آب، از محورهایی است که می‌تواند جایگاه جمهوری اسلامی ایران را در معادلات منطقه‌ای و جهانی ارتقا دهد.
وزیر امور خارجه همچنین با تأکید بر نقش دیپلماسی علمی در پیوند دادن ظرفیت‌های دانشگاهی و پژوهشی کشور با نیازهای سیاست خارجی خاطرنشان کرد: وزارت امور خارجه آمادگی دارد با همکاری نخبگان و مراکز علمی، ساز و کارهای مؤثری برای پیگیری گسترش تعاملات علمی و فناورانه در سطح بین‌المللی طراحی و اجرا کند.
وزیر امور خارجه ضمن قدردانی از مشارکت فعال و ارائه دیدگاه‌ها و پیشنهادهای مبتکرانه از سوی نخبگان، بر تداوم برگزاری این‌گونه نشست‌ها و استفاده عملی از نظرات و پیشنهادهای ارائه‌شده در فرآیندهای سیاست‌گذاری و اجرائی وزارت امور خارجه تأکید کرد.
 احزاب و گروه‌های یمنی 
مانع تضعیف و تجزیه یمن شوند
خبر دیگر اینکه، وزیر امور خارجه در یک تماس تلفنی با عبدالواحد ابوراس، سرپرست وزارت امور خارجه دولت تغییر و سازندگی یمن درباره آخرین تحولات یمن گفت‌وگو و تبادل نظر کردند.
سرپرست وزارت امور خارجه دولت تغییر و سازندگی یمن با اشاره به تحولات اخیر در جنوب این کشور، گزارشی از آخرین وضعیت ارائه و تاکید کرد: این اقدامات که از سوی دشمنان یمن و منطقه با هدف ناامن‌سازی بیشتر منطقه طراحی شده است، باعث پیچیده‌شدن بیشتر وضعیت موجود می‌شود.
وزیر امور خارجه کشورمان نیز ضمن تمجید از حمایت مردم یمن از مردم مظلوم فلسطین و مقاومت آنها در برابر تعرضات رژیم صهیونیستی، بر ضرورت حفظ تمامیت و یکپارچگی سرزمینی این کشور تاکید کرد و از همه احزاب و گروه‌های یمنی خواست با گفت‌وگو و تعامل با یکدیگر، مانع از تحقق توطئه دشمنان منطقه برای تضعیف و تجزیه یمن شوند.
وی با استقبال از توافق اخیر بین طرف‌های یمنی و عربستان سعودی در تبادل اسرا، تصریح کرد: راه‌حل مشکلات یمن رفع محاصره کامل، عملیاتی کردن سایر بخش‌های نقشه راه و گفت‌وگوهای یمنی- یمنی جهت تشکیل دولتی فراگیر بر مبنای حفظ وحدت و یکپارچگی یمن است.
همچنین عراقچی پیش از این با شیخ محمدبن عبدالله آل‌ثانی، نخست‌وزیر و وزیر امور خارجه قطر، درباره تحولات یمن گفت‌وگو کرد. دو وزیر با ابراز نگرانی از اوضاع فلسطین و لبنان در سایه نقض توافقات آتش‌بس از سوی رژیم صهیونیستی و تداوم حملات این رژیم به غزه و لبنان و هدف قرار دادن غیرنظامیان، بر ضرورت فشار جامعه جهانی بر رژیم صهیونیستی برای پایبندی کامل به تعهدات خود و توقف سیاست نسل‌کشی و اشغالگری و توسعه‌طلبی تاکید کردند.
طرفین همچنین با بررسی تحولات اخیر یمن، ضرورت حفظ تمامیت و یکپارچگی سرزمینی یمن را مورد تاکید قرار دادند.

