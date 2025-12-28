برگزاری جلسه هیئت دولت با موضوعات معیشتی و ارزی
جلسه هیئت دولت به ریاست مسعود پزشکیان با موضوع مسائل روز کشور برگزار شد.
جلسه هیئت دولت عصر روز یکشنبه (7 دی 1404) به ریاست مسعود پزشکیان، رئیسجمهور با موضوع مسائل روز کشور برگزار شد.
در این جلسه موضوعات معیشتی مردم مورد بحث قرار گرفت و در رابطه با کالابرگ و پرداخت مرتب و در بازه زمانی کمتر آن به مردم تصمیماتی گرفته شد.
در ابتدای این جلسه نیز رئیسجمهور با اشاره به مباحث مطرحشده در جلسه مجلس شورای اسلامی پیرامون لایحه بودجه سال 1405، تأکید کرد: به لحاظ اعتقادی باور دارم که در شرایط کنونی و با توجه به تصمیمات و وضعیت اقتصادی کشور، همچنان اصلیترین و مهمترین توجه و نگاه ما باید معطوف به معیشت مردم باشد. اولویت اول و مهمترین اولویت کشور، معیشت مردم است و هر میزان درآمد ارزی که کشور در اختیار دارد، باید پیش از هر بخش دیگری در خدمت بهبود معیشت مردم قرار گیرد.
پزشکیان با تأکید بر ضرورت اصلاح ساختار دولت تصریح کرد: ما به دنبال کوچکسازی دولت و کاهش هزینههای آن هستیم.
رئیسجمهور با یادآوری سخنان خود در صحن علنی بهارستان اظهار داشت: همانگونه که صبح امروز در مجلس نیز تأکید کردم، اگر نتوانیم معیشت مردم را حل کنیم، سرانجام آن، گرفتاری برای همه ما خواهد بود.
به گزارش فارس، در ادامه این جلسه، اعضای هیئت دولت به بررسی پیشنهادهای ستاد اقتصادی درباره معیشت و همچنین موضوع سیاستهای ارزی سال آینده پرداختند و این موضوع بهصورت مفصل مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.