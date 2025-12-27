دفاع از کشور و ایستادگی در برابر تهدیدات دشمن، وظیفه مشترک همه ما ایرانیان است

فرمانده نیروی هوائی ارتش جمهوری اسلامی ایران در دیدار با کارکنان وظیفه مسیحی این نیرو گفت: دفاع از میهن، خانواده و ایستادگی در برابر تهدیدات دشمن، وظیفه‌ای مشترک برای همه ایرانیان فارغ از دین و مذهب است.

امیر خلبان بهمن بهمرد، فرمانده نیروی هوائی ارتش جمهوری اسلامی ایران در دیدار با آرا شاوردیان نماینده ارامنه تهران و شمال کشور در مجلس شورای اسلامی و کارکنان وظیفه مسیحی نیروی هوائی ارتش که به‌مناسبت میلاد حضرت مسیح(ع) و سال نو میلادی انجام شد، با اشاره به وحدت ملی و همبستگی ادیان الهی موجود در ایران، اظهار کرد: دفاع از میهن، خانواده و ایستادگی در برابر تهدیدات دشمن، وظیفه‌ای مشترک برای همه ایرانیان فارغ از دین و مذهب است.

وی با یادآوری اشتراکات موجود میان ادیان الهی و با بیان اینکه فرقی نمی‌کند مسلمان باشیم یا مسیحی، همه ما باید در برابر تهدیدات و تجاوز دشمن ایستادگی کنیم و اجازه ندهیم بیگانگان به حریم کشور و خانواده‌های ما تعرض کنند، گفت: حضرت عیسی مسیح(ع) و حضرت پیامبر خاتم حضرت محمد(ص)، همواره بر ایستادگی در برابر تجاوز و دفاع از وطن و خانواده تأکید داشته‌اند.

میان اقلیت‌های دینی، مسیحیان ارمنی در دفاع مقدس بیشترین شهید را

تقدیم انقلاب اسلامی کرده‌اند

آرا شاوردیان، نماینده ارامنه تهران و شمال کشور در مجلس شورای اسلامی نیز در این دیدار با تبریک میلاد حضرت مسیح(ع) و سال نو میلادی گفت: از طرف ارامنه ایران اعلام می‌کنم که ما همواره حامی ملت ایران و دوستدار این آب‌وخاک و سرزمین هستیم. ما در همین کشور متولد شده‌ایم، در همین سرزمین زندگی کرده‌ایم و اگر لازم باشد، در همین خاک نیز شهید

خواهیم شد.

وی متذکر شد: میان اقلیت‌های دینی، مسیحیان ارمنی در دوران دفاع مقدس هشت‌ساله بیشترین تعداد شهید را تقدیم انقلاب اسلامی کرده‌اند و این موضوع نشان‌دهنده عمق پیوند جامعه ارامنه با ایران اسلامی است.