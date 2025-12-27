خبرنگار شبکه «کان» اسرائیل اعلام کرد: جاسوسان ایران تا درون دفتر رئیس ستاد ارتش اسرائیل نفوذ کرده‌اند و چندین‌بار با او ملاقات مستقیم داشته‌اند.

روزنامه «اسرائیل هیوم» نیز از همکاری تعداد زیادی از صهیونیست‌ها با ایران خبر داد. «یوآو لیمور»، تحلیلگر روزنامه عبری «اسرائیل هیوم» نوشت: شاباک و پلیس سخت در تلاشند تا بفهمند چه چیزی باعث شده است که این همه اسرائیلی به وطن خود خیانت کنند و با ایران همکاری کنند. فرض اولیه این بود که آنها شهروندانی از حاشیه جامعه هستند: در درجه اول مهاجران جدید که در این‌جا خانواده‌ای ندارند و در ارتش خدمت نکرده‌اند و بنابراین ارتباط ضعیف‌تری با اسرائیل دارند اما با افزایش موارد، مشخص شد که این‌طور نیست، زیرا ایران هر کسی را که می‌توانست؛ پیر و جوان، فقیر و غنی، از حاشیه و مرکز، مذهبی و سکولار، قدیمی و جدید، شرقی و غربی استخدام می‌کرد؛ ده‌ها اسرائیلی که در ازای پول برایش کار می‌کردند. یوآو لیمور همچنین ابراز داشت: آنچه امروز در جذب اسرائیلی‌ها توسط ایران اتفاق می‌افتد با گذشته متفاوت است و بسیار نگران‌کننده است، نه تنها به دلیل تعداد زیاد اسرائیلی‌هایی که بازداشت شده‌اند بلکه به این دلیل که نشان می‌دهد یک نقص اساسی رخ داده است.