پشت پرده شناسایی «سومالی لند» از سوی رژیم صهیونیستی

سرویس خارجی-

پس از سال‌ها که از اعلام استقلال یکطرفه «سومالی‌لند» می‌گذرد، به یکباره رژیم آپارتاید اسرائیل تصمیم گرفته است که سومالی‌لند را به عنوان یک کشور به رسمیت بشناسد! و بدین ترتیب یک کشور جعلی کشور جعلی دیگر را به رسمیت شناخت!

سومالی‌لند، منطقه شمالی سومالی که قبلاً مستعمره انگلیس بود، در سال ۱۹۶۰ میلادی (۱۳۳۹) برای چند روز کوتاه استقلال یافت و حتی توسط چند کشور به رسمیت شناخته شد، اما سپس داوطلبانه با سومالی‌جنوبی (مستعمره سابق ایتالیا) متحد شد تا «جمهوری سومالی» تشکیل شود. این اتحاد از همان ابتدا مشکل‌دار بود و مردم شمال احساس تبعیض می‌کردند.

در دهه ۱۹۸۰، رژیم دیکتاتوری «محمد سیاد بری» در سومالی به‌شدت مردم شمال را سرکوب کرد، هزاران نفر را کشت و شهرهایی مانند «هرگیسا» را نیز ویران کرد، که این باعث شکل‌گیری جنبش مسلحانه (جنبش ملی سومالی) شد. وقتی رژیم «سیاد بری» در سال ۱۹۹۱ میلادی (۱۳۷۰ شمسی) سقوط کرد و سومالی به یک جنگ داخلی شدید فرو رفت، رهبران محلی در کنفرانس بزرگ قبیله‌ها در شهر «بوراو»، در ۱۸ مه ۱۹۹۱ (۲۸ اردیبهشت ۱۳۷۰) استقلال سومالی‌لند را به صورت یکطرفه اعلام کردند و مرزهای آن را براساس مرزهای استعماری سابق بریتانیا تعیین کردند؛ آنها اتحاد ۱۹۶۰ را فسخ‌شده دانستند تا آن‌طور که می‌پنداشتند از آشوب در جنوب دوری کنند و دولتی مستقل، با ثبات نسبی بسازند.

از آن زمان، سومالی‌لند دولت، ارتش، پول، پاسپورت و انتخابات دموکراتیک خودش را دارد و نسبت به بقیه سومالی کمابیش آرام‌تر است، اما تا پیش از تحولات اخیر، هیچ عضوی از سازمان ملل متحد آن را به رسمیت نشناخته است. دلیل اصلی این عدم شناخت، مخالفت شدید دولت مرکزی سومالی (موگادیشو) است که سومالی‌لند را بخشی جدایی‌ناپذیر از خاک خود می‌داند، و همچنین موضع اتحادیه آفریقا که براساس تصمیم سال ۱۹۶۴ «سازمان وحدت آفریقا» مرزهای استعماری را غیرقابل تغییر می‌داند تا از تجزیه کشورها و ایجاد سابقه خطرناک برای جنبش‌های جدایی‌طلب در سراسر قاره ملتهب آفریقا جلوگیری کند؛ بسیاری از کشورهای آفریقایی خود با مشکلات جدایی‌طلبی روبه‌رو هستند و نمی‌خواهند با شناخت سومالی‌لند، درهای مشابهی باز شود، بنابراین جامعه بین‌المللی ترجیح داده ثبات منطقه‌ای و تمامیت ارضی سومالی را اولویت دهد، حتی اگر سومالی‌لند در عمل مانند یک کشور مستقل عمل کند.

تصمیم پُرسروصدای رژیم آپارتاید

در حالی که رژیم آپارتاید اسرائیل سال‌ها با جنایات جنگی سیستماتیک، اشغالگری و نقض فاحش حقوق بشر در فلسطین، جهان را به چالش کشیده و انزوای بین‌المللی خود را عمیق‌تر کرده، ناگهان در ۲۶ دسامبر ۲۰۲۵ (۵ دی ۱۴۰۴) تصمیم گرفت سومالی‌لند را به عنوان اولین «عضو سازمان ملل متحد»! به رسمیت بشناسد، اقدامی که بیش از هر چیز شبیه به یک برنامه استعماری نو برای گسترش نفوذ نژادپرستانه و امپریالیستی‌اش در قاره آفریقا و جوامع مسلمان‌نشین است، جایی که این رژیم همواره به‌دنبال بهره‌برداری از شکاف‌های قومی و سیاسی برای پیشبرد منافع نامشروع خود بوده است. «بنیامین نتانیاهو»، نخست‌وزیر بدنام این رژیم، این تصمیم را در «روح توافقات ابراهیم» توصیف کرد، توافقاتی که در اصل ابزاری برای عادی‌سازی روابط با برخی کشورهای مسلمان‌نشین هستند تا رژیم اسرائیل بتواند با فریب و خریدن وفاداری‌ها، از فشارهای جهانی ناشی از سیاست‌های آپارتایدی و نسل‌کشی‌اش بگریزد، در حالی که این پیمان‌ها اغلب به قیمت خیانت به ارزش‌های اسلامی، آفریقایی و ضداستعماری تمام می‌شوند و تنها به تقویت موقعیت این رژیم در برابر مقاومت‌های مردمی کمک می‌کنند، بدون این‌که هیچ فایده واقعی برای مردم سومالی‌لند یا منطقه به همراه داشته باشند.

انگیزه‌ای دیگر

انگیزه پنهان و احتمالاً اصلی این شناخت ناگهانی توسط رژیم آپارتاید اسرائیل، منافع استراتژیک و نظامی آن در دریای سرخ است، جایی که موقعیت جغرافیایی سومالی‌لند درست روبه‌روی یمن، این رژیم را قادر می‌سازد تا پایگاه‌های پیشرفته نظارت، جاسوسی و عملیات نظامی علیه مقاومت قهرمانانه «حوثی»‌ها در صنعا، پایتخت یمن، ایجاد کند، به ویژه در زمانی که مقاومت یمن با نقش اساسی و مهم خود در سیطره بر دریای سرخ، توانسته کشتی‌رانی تجاری اسرائیل و متحدانش را مختل کند و از این مسیر حیاتی برای حمایت از آرمان فلسطین و مقابله با تجاوزات اسرائیلی استفاده نماید.

این اقدام نه‌تنها بخشی از تلاش‌های مذبوحانه رژیم اسرائیل برای ضربه زدن به مقاومت یمنی‌هاست که با شجاعت و پایداری‌شان، دریای سرخ را به یک جبهه فعال ضدصهیونیستی تبدیل کرده‌اند و از حملات به کشتی‌های مرتبط با اسرائیل برای فشار بر این رژیم استفاده می‌کنند، بلکه نشان‌دهنده تمایل عمیق این رژیم برای تبدیل سومالی‌لند به یک پایگاه نظامی در شاخ آفریقا است تا با دسترسی مستقیم به بندر بربره، نفوذ مقاومت را مهار کند، حملات هوائی و دریایی احتمالی علیه صنعا را تسهیل نماید و در نهایت سیطره مقاومت یمن بر این آب‌راه استراتژیک را تضعیف کند، همه اینها در حالی که جامعه بین‌المللی این تصمیم را به عنوان تهدیدی جدی برای ثبات منطقه‌ای و تشدید تنش‌ها محکوم کرده و آن را بخشی از سیاست‌های تجاوزکارانه اسرائیل می‌داند.

گوشه‌ای از واکنش‌ها

وزارت خارجه مصر اعلام کرد که «بدر عبد العاطی»، وزیر خارجه این کشور، در تماس‌هایی جداگانه با وزرای خارجه سومالی، ترکیه و جیبوتی، تحولات خطرناک اخیر در منطقه شاخ آفریقا را مورد بحث و بررسی قرار داد. براساس بیانیه وزارت خارجه مصر، عبد العاطی با همتایان خود‌، وزیر خارجه سومالی، وزیر خارجه ترکیه و وزیر خارجه جیبوتی درباره اوضاع اخیر منطقه شاخ آفریقا تبادل‌نظر کرد.

این بیانیه تأکید می‌کند که محور اصلی این تماس‌ها، بررسی تحولات مرتبط با اقدام اسرائیل در به رسمیت شناختن منطقه جدایی‌طلب سومالی‌لند بود. وزرای چهار کشور بر رد کامل و محکومیت شدید اقدام اسرائیل در به رسمیت شناختن سومالی‌لند تأکید کردند. قطر و حماس هم این اقدام را شدیداً محکوم کرده‌اند؛ قطر در بیانیه خود آورده است: اسرائیل به‌جای شناسایی سومالی‌لند، فلسطین را به رسمیت بشناسد! حتی رئیس‌جمهور سودایی آمریکا، «دونالد ترامپ»، نیز در مصاحبه‌ای با روزنامه «نیویورک‌پست» اعلام کرده است که آمریکا فعلاً از تصمیم اسرائیل پیروی نخواهد کرد و خودش هم از به رسمیت شناختن سومالی‌لند حمایت نمی‌کند.

همچنین دولت سومالی با صدور بیانیه‌ای شدیداللحن، اقدام رژیم صهیونیستی در به رسمیت شناختن منطقه جدایی‌طلب سومالی‌لند را تعرضی مستقیم به حاکمیت ملی خود دانست و تأکید کرد که هیچ طرف خارجی حق تغییر مرزها و وحدت این کشور را ندارد. به گزارش «ایسنا» به نقل از «روسیاالیوم»، وزارت امورخارجه سومالی در بیانیه‌ای رسمی تأکید کرد که جمهوری فدرال سومالی کشوری واحد، مستقل و غیرقابل تجزیه است و هرگونه اقدامی که این واقعیت را نقض کند، «باطل و ملغی» به‌شمار می‌رود. در این بیانیه، این اقدام به‌عنوان «حمله‌ای عمدی به حاکمیت سومالی» و گامی «غیرقانونی» از سوی اسرائیل توصیف و تصریح شده است که سومالی‌لند بخشی جدایی‌ناپذیر از خاک سومالی است و تحت حاکمیت کامل جمهوری فدرال سومالی قرار دارد. وزیر اطلاع‌رسانی و فرهنگ سومالی هم تأکید کرد موگادیشو با استفاده از ابزارهای دیپلماتیک با هرگونه تلاش برای به‌رسمیت شناختن «جمهوری سومالی‌لند» مقابله خواهد کرد. پاکستان نیز این اقدام رژیم صهیونیستی را محکوم کرد. اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت خارجه کشورمان نیز دیروز، «اقدام رژیم صهیونیستی در نقض فاحش حاکمیت و تمامیت سرزمینی سومالی از طریق تلاش برای پیشبرد توطئه تجزیه این کشور اسلامی را نقض صریح اصول بنیادین منشور ملل متحد و حقوق بین‌الملل» دانست و آن را محکوم‌ کرد.