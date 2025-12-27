جزئیات تازه منتشرشده از حمله موشکی ایران در ۲۴ خردادماه به اسرائیل نشان می‌دهد منطقه‌ای استراتژیک هدف قرار گرفته که در مجاورت مستقیم دست‌کم ۲۰ ساختمان اطلاعاتی و امنیتی رژیم صهیونیستی بوده است.

هفته گذشته در گزارشی با عنوان «شناسایی محل اصابت پدافند اسرائیلی در جنگ ۱۲ روزه» جزئیات محدودی از محل اصابت موشک‌ ایرانی منتشر کردیم. ویدیویی که از عملیات وعده صادق ۳ در ۲۴ خرداد ۱۴۰۴ منتشر شده بود نشان می‌داد سامانه پدافندی اسرائیل در تل‌آویو پس از تلاش برای رهگیری موشک‌ها منهدم شد و از کار افتاد. این ویدیو در همان ایام جنگ، بازتاب گسترده جهانی داشت و حتی در یوتیوب شبکه CNN میلیون‌ها بازدید گرفت.

بررسی‌ها حاکی از آن است که این سامانه پدافندی در مجاورت وزارت دفاع و ستاد کل ارتش اسرائیل مستقر بوده و مأموریت حفاظت از این مراکز را برعهده داشته است؛ محدوده‌ای که به‌دلیل تراکم ساختمان‌های امنیتی و نظامی، به «پنتاگون اسرائیل» شهرت دارد. پس از انتشار این تصاویر، شبکه صهیونیستی «اسرائیل ۲۴» ناچار شد با حضور در محل حادثه، ابعاد تازه‌ای از خسارات واردشده به برج‌های لوکس این منطقه، از جمله برج‌های داوینچی، را آشکار کند.

در ادامه گزارش، به اهمیت راهبردی این برج‌ها و ساختمان‌های پیرامونی و اینکه چرا این منطقه به «پنتاگون اسرائیل» شهرت دارد، خواهیم پرداخت.

تراکم ساختمان‌های امنیتی در کریا

چندی پیش، گروه هکری عصای موسی با نفوذ به دوربین‌ها و اسناد محرمانه رژیم صهیونیستی، یک مرکز امنیتی نظامی واقع در قلب تل‌آویو را شناسایی کرد. مرکزی که در سال ۱۹۴۸ تاسیس شده بود و به نام اسحاق رابین نام‌گذاری شد. عصای موسی یک نقشه‌ شماتیک از منطقه «کریا/ کریات» (HaKirya) در مرکز تل‌آویو منتشر کرد که نشان می‌داد، این فضا، یک محدوده‌ فوق‌امنیتی که مهم‌ترین نهادهای نظامی و امنیتی رژیم صهیونیستی در آن متمرکز شده‌اند و به همین دلیل در رسانه‌ها با عنوان «پنتاگون اسرائیل» شناخته می‌شود. اطلاعات افشا شده شامل ۲۲ گیگ تصویربرداری سه بعدی بود که پیمانکاران رژیم برای گزارش به مقامات بالاتر، تصویربرداری کرده‌ بودند.

مراکز و ساختمان‌های اشاره‌شده

۱- وزارت دفاع اسرائیل: مرکز اصلی تصمیم‌گیری‌های نظامی و امنیتی. وزارت دفاع اسرائیل هسته سیاست‌گذاری و تصمیم‌سازی نظامی امنیتی رژیم است و مسئولیت هماهنگی راهبردی میان نیروهای مسلح، صنایع دفاعی و نهادهای دولتی را هم برعهده ‌دارد.

۲ - ستاد کل ارتش یا محل فرماندهی عالی ارتش: ستاد کل ارتش بالاترین مرجع فرماندهی نظامی رژیم است که راهبری عملیاتی و سازمان‌دهی کلی نیروها را برعهده ‌دارد. تصمیم‌های کلان عملیاتی، دکترین‌ها و هماهنگی میان نیروهای زمینی، هوائی و دریایی در این سطح انجام می‌شود.

۳- ساختمان‌های اداری وزارت جنگ: بخش‌های پشتیبانی، برنامه‌ریزی و لجستیک. این ساختمان‌ها میزبان بخش‌های پشتیبانی، برنامه‌ریزی و لجستیک هستند و ستون فقرات اجرائی سیستم دفاعی محسوب می‌شوند. امور تدارکات، منابع انسانی، برنامه‌ریزی بلندمدت و پشتیبانی عملیاتی از طریق این بخش‌ها انجام می‌گیرد. ساختمان اصلی وزارت جنگ و ستاد ملی ارتش رژیم صهیونیستی در بخش شرقی مجموعه کریات قرار دارد. این ساختمان با زیربنای حدود ۳۸۰۰ مترمربع، ۹۵ متر ارتفاع و ۱۶ طبقه، یکی از سازه‌های کلیدی این مجموعه محسوب می‌شود. در بخش مرکزی بنا، پناهگاه اضطراری و پارکینگ داخلی تعبیه شده است. بر اساس اطلاعات موجود، در طبقه سیزدهم، سمت راست ساختمان، دفتر رئیس آمان و بخش اطلاعات نظامی ارتش مستقر است. در طبقه چهاردهم همان سمت، دفاتر رئیس ستاد مشترک ارتش، جانشین وی و حوزه ریاست فرماندهی قرار دارند. طبقه شانزدهم همان بخش به دفتر فرمانده نیروی زمینی اختصاص دارد. در سوی دیگر ساختمان، طبقه چهاردهم سمت چپ محل استقرار دفتر وزیر جنگ اسرائیل و طبقه شانزدهم همان سمت به اداره توسعه سلاح‌های راهبردی اختصاص یافته است.

۴ - ستاد اطلاعات نظامی یا امان: مغز اطلاعاتی ارتش اسرائیل. امان نهاد مرکزی تحلیل و تولید اطلاعات نظامی است که ارزیابی تهدیدها و پشتیبانی اطلاعاتی از تصمیم‌گیران را انجام می‌دهد. خروجی‌های این مجموعه در سطوح راهبردی و عملیاتی برای برنامه‌ریزی دفاعی و نظامی به‌کار می‌رود.

۵ - مقر یگان‌های اطلاعاتی و سایبری: از جمله واحدهای وابسته به ۸۲۰۰. این مراکز بر گردآوری سیگنال‌ها، تحلیل داده و عملیات‌های سایبری متمرکزند و بخش مهمی از توان اطلاعاتی فناورانه را تشکیل می‌دهند. فعالیت‌ها عمدتاً در حوزه‌های فنی و تحلیلی تعریف می‌شود و نقش پشتیبان تصمیم‌سازی دارند.

۶- مراکز فرماندهی و کنترل عملیات: هدایت جنگ‌ها و عملیات‌های برون‌مرزی. این مراکز برای هدایت و پایش عملیات‌های نظامی طراحی شده‌اند و ارتباط میان سطوح مختلف فرماندهی را برقرار می‌کنند. تمرکز آنها بر هماهنگی، زمان‌بندی و مدیریت وضعیت‌های عملیاتی است.

۷- ساختمان‌های ارتباطات و مخابرات نظامی: شبکه‌های امن فرماندهی. این ساختمان‌ها زیرساخت‌های ارتباطی امن را در خود جای داده‌اند و امکان تبادل داده و فرمان را فراهم می‌کنند. کارکرد اصلی آن‌ها حفظ پیوستگی و امنیت ارتباطات فرماندهی نظامی است.

۸- پایگاه‌ها و ساختمان‌های پشتیبانی لجستیکی: این اماکن به ذخیره، توزیع و پشتیبانی تجهیزات و ملزومات نظامی اختصاص دارند. نقش آن‌ها تضمین تداوم فعالیت‌های نظامی از منظر تدارکاتی است.

۹ - ساختمان‌های حفاظتی و امنیت داخلی مجموعه: این ساختمان‌ها وظیفه کنترل دسترسی، حفاظت فیزیکی و مدیریت امنیت داخلی را بر عهده‌ دارند. تمرکز آن‌ها بر پیشگیری، پایش و واکنش امنیتی در سطح مجموعه است.

۱۰ - برج مارگانیت: برج مخابراتی و ارتباطی راهبردی، برج مارگانیت به‌عنوان سازه‌ای راهبردی در حوزه ارتباطات شناخته می‌شود و کارکرد اصلی آن پشتیبانی از سامانه‌های مخابراتی نظامی است. این برج بخشی از شبکه ارتباطی گسترده‌تر مرکز فرماندهی مجموعه محسوب می‌شود.

۱۱- ساختمان‌های آموزشی و ستادی ارتش، این ساختمان‌ها برای آموزش، نشست‌های ستادی و توسعه مفاهیم سازمانی به‌کار می‌روند. انتقال دانش، هماهنگی سازمانی و ارتقای توان مدیریتی از اهداف اصلی آن‌هاست.

۱۲- مراکز برنامه‌ریزی استراتژیک و تحقیقاتی نظامی: شامل مرکز تحقیقات ارتش، ساختمان مرکزی عملیات، ساختمان فرماندهی نیروی دریایی. این مراکز به پژوهش، تحلیل و برنامه‌ریزی راهبردی می‌پردازند و شامل واحدهای مطالعاتی و عملیاتی مرتبط با نیروها هستند. خروجی آنها در تدوین سیاست‌ها و سناریوهای آینده استفاده می‌شود.

۱۳- پارکینگ‌ها و تأسیسات زیرسطحی نظامی، این فضاها کاربری پشتیبان دارند و برای تردد، استقرار و حفاظت زیرسطحی طراحی شده‌اند. در برخی موارد، کاربری دوگانه پشتیبانی/ایمنی برای آن‌ها در نظر گرفته می‌شود.

۱۴- برج‌ها و ساختمان‌های چندمنظوره امنیتی؛

۱۵- مراکز اداری مشترک ارتش و وزارت دفاع؛

۱۶- مسیرها و گلوگاه‌های حفاظتی کنترل‌شده؛

۱۷- ساختمان‌های مرتبط با صنایع و فناوری‌های دفاعی؛

۱۸- واحدهای پشتیبانی اطلاعاتی و عملیاتی؛

۱۹- مراکز هماهنگی بین ارتش، موساد و شاباک؛

۲۰- برج‌ها و ساختمان‌های لوکس کنیرت، مرکز فرماندهی عملیات هوائی دشمن معروف به برج‌های داوینچی. این مجموعه‌های مرتفع با کاربری‌های ترکیبی در مجاورت فضاهای اداری امنیتی قرار دارند و به‌عنوان ساختمان‌های چندمنظوره شناخته می‌شوند.

۲۱- تأسیسات خدماتی و امنیت پیرامونی مجموعه: درباره جزئیات این مناطق باید گفت پناهگاه‌ها عمدتاً زیرسطحی هستند و به‌صورت تأسیسات زیرزمینی متصل به ساختمان‌های اصلی ستادی طراحی شده‌اند، نه یک نقطه مشخص روی زمین. ساختمان‌های کلیدی مانند وزارت دفاع، ستاد کل ارتش، امان و مراکز فرماندهی همگی دارای پناهگاه‌های داخلی و اتاق‌های امن، یعنی بونکر، در طبقات زیرین خود هستند. همچنین برج مارگانیت و ساختمان‌های فرماندهی اطراف آن به شبکه‌ای از پناهگاه‌ها و تونل‌های زیرزمینی متصل هستند که در نقشه‌های عمومی به‌صورت دقیق نمایش داده نمی‌شود.

منطقه کریا قلب نظامی امنیتی اسرائیل در تل‌آویو است که تمرکز بی‌سابقه‌ای از وزارت دفاع، ستاد کل ارتش، نهادهای اطلاعاتی و مراکز فرماندهی را در خود جای داده است. هم‌جواری این مراکز فوق‌حساس با برج‌های مسکونی و تجاری لوکس، این منطقه را به یکی از راهبردی‌ترین و در عین حال آسیب‌پذیرترین نقاط اسرائیل تبدیل کرده که نیروهای هوافضای ایران نیز، زحمت آسیب‌ جدی بر این منطقه را تقبل کرده و با مهارتی ستودنی اجرا کردند.

جزئیات اصابت موشک ایرانی

اکنون با شناخت روشن از ساختار و کاربری ساختمان‌های امنیتی این منطقه، می‌توان هنرنمایی موشک ایرانی در عبور از لایه‌های پدافندی اسرائیل و اصابت به کانون امنیتی نظامی تل‌آویو را بررسی کرد. خوشبختانه همزمان با لحظه اصابت، یکی از شهرک‌نشینان حاضر در نزدیکی محل حادثه اقدام به فیلم‌برداری کرده است و در ادامه، با اتکا به جزئیات این تصاویر، محدوده و ابعاد تخریب به‌طور دقیق مورد واکاوی قرار خواهد گرفت.

بررسی ویدئوهای منتشرشده از لحظه اصابت موشک، نشان می‌دهد، در مسیر از بالای برج مارگانیت عبور کرده است؛ برجی که به‌عنوان مرکز ارتباطی و مخابراتی پایگاه مرکزی ارتش رژیم صهیونیستی و وزارت جنگ شناخته می‌شود. در تصاویر ضبط‌شده، موقعیت برج مارگانیت و ساختمان‌های اطراف آن قابل شناسایی است. با تطبیق زاویه دوربین، چیدمان ساختمان‌ها و نقطه انفجار، مشخص می‌شود محل حدودی اصابت در داخل محدوده پایگاه کریا قرار داشته است. جایی که مرکز تحقیقات ارتش، ساختمان مرکزی عملیات و ساختمان فرماندهی نیروی دریایی قرار داشته و احتمالا مورد اصابت دقیق قرار گرفته است. تصاویر هوائی بعدی نیز این موضوع را تأیید می‌کنند و نشان می‌دهند انفجار در بخش داخلی این مجموعه رخ داده است.

در همین ارتباط، شبکه صهیونیستی اسرائیل ۲۴ در گزارشی به خسارات واردشده به برج‌های لوکس داوینچی پرداخت. اهمیت این برج‌ها به دلیل موقعیت آن‌ها در مجاورت مستقیم مجموعه کریا عنوان شده است. در ویدئویی که با محدودیت‌های شدید تصویربرداری منتشر شده، در انتهای تصویر تخریب یک دیوار حائل دیده می‌شود که پشت آن، ساختمانی قرار دارد که به گزارش وب‌سایت خبری‌گری‌زون، ورودی پناهگاه و ساختمان اطلاعات نظامی اسرائیل، موسوم به آمان، محسوب می‌شود.

مقایسه این تصاویر با ویدئوی منتشرشده در زمان جنگ، که لحظه انفجار در نزدیکی مجموعه کریا را نشان می‌دهد و احتمالاً از یکی از برج‌های داوینچی ضبط شده، حاکی از آن است که هدف اصلی، ساختمانی در مجاورت برج «گانیت» بوده است. در فاصله‌ای نزدیک به این نقطه، ساختمان فرماندهی نیروی هوائی ارتش رژیم صهیونیستی نیز قرار دارد.

ابعاد پنهان ضربه موشکی ایران

به قلب فرماندهی اسرائیل

بررسی تصاویر محدود منتشرشده در رسانه‌های عبری نشان می‌دهد حملات موشکی ایران موجب بروز خسارات معنادار در محدوده مجموعه کریا در تل‌آویو شده است. مطابق این تصاویر و گزارش‌های تکمیلی رسانه‌های اسرائیلی، دامنه خسارت از زیرساخت‌های نظامی فراتر رفته و به برخی ساختمان‌های مرتفع مسکونی مجاور نیز سرایت کرده است؛ به‌گونه‌ای که چند برج در محدوده پیرامونی عملاً از چرخه بهره‌برداری خارج شده‌اند.

در همین چارچوب، شبکه صهیونیستی اسرائیل ۲۴ با انتشار گزارشی، جزئیات تازه‌ای از آسیب‌های واردشده به برج‌های موسوم به داوینچی ارائه کرد. اهمیت این برج‌ها نه به کاربری مسکونی آن‌ها، بلکه بموقعیت مکانی‌شان بازمی‌گردد؛ این سازه‌ها در مجاورت مستقیم مرکز فرماندهی کل ارتش اسرائیل قرار دارند و به‌عنوان نقاط مرتفع، اشراف بصری و مکانی بر مجموعه کریا دارند. روزنامه معاریو در گزارشی اعلام کرده که برج داوینچی از نظر فنی قابل بازسازی نیست و باید به‌طور کامل تخریب و از نو احداث شود.

با سنجش فاصله نقطه اصابت تا ساختمان‌های کلیدی پیرامونی از جمله برج داوینچی، برج مارگانیت، ساختمان اطلاعات و پناهگاه آن، و همچنین تأسیسات نیروی هوائی می‌توان دامنه اثرگذاری انفجار و میزان خسارت وارده به هسته فرماندهی ارتش اسرائیل را برآورد کرد.

در فاصله‌ای محدود از این نقطه، ساختمان فرماندهی نیروی هوائی ارتش رژیم صهیونیستی و تأسیسات مرتبط با پدافند هوائی نیز قرار دارند. این هم‌پوشانی مکانی، گمانه‌زنی وارد آمدن خسارت جدی به سامانه‌های فرماندهی و دفاع هوائی را تقویت می‌کند. هرچند که شرکت‌های بزرگی همچون گوگل، تصاویر مرتبط با رژیم از جنگ ۱۲ روزه تا به امروز را آپدیت نکرده و همسو با رسانه‌های صهیونیسم، سانسورهای شدیدی بر خسارات اسرائیل اعمال کرده است.

بر اساس گزارش‌گری‌زون، اطلاعات مربوط به چیدمان و کاربری ساختمان‌های این مجموعه از طریق ایمیل‌های هک‌شده فرماندهان نظامی و دیپلمات‌های ارشد اسرائیلی به‌دست آمده است. در این گزارش همچنین تصریح شده که برخی از این زیرساخت‌ها به‌صورت مشترک تحت مدیریت آمریکا و اسرائیل قرار دارند. پیش از این، روزنامه بریتانیایی تلگراف نیز با استناد به تحلیل داده‌های رادار ماهواره‌ای گزارش داده بود که حملات مستقیمی به یک پایگاه نیروی هوایی، یک مرکز اطلاعاتی و یک پایگاه لجستیکی در اسرائیل انجام شده است.

به گزارش فارس، مجموعه شواهد میدانی و گزارش‌های رسانه‌ای عبری در کنار واکنش‌های دیپلماتیک تل‌آویو، به‌روشنی توضیح می‌دهد که چرا مقامات رژیم صهیونیستی در همان روزهای ابتدائی درگیری، به‌سرعت به دنبال کانال‌های واسطه برای توقف جنگ و برقراری آتش‌بس رفتند. برای نخستین‌بار، مراکز حساس فرماندهی، اطلاعاتی و پشتیبانی نظامی رژیم که همواره در لایه‌های چندگانه امنیتی تعریف می‌شدند، در معرض آسیب مستقیم قرار گرفتند. این پیشمانی زودهنگام نتیجه درک مستقیم از سطح نفوذ، دقت اصابت و پیامدهای عملیاتی ضربات وارده بود و تنها یک پاسخ به‌دست دیپلمات‌های رژیم می‌رسید: ما در حال تنبیه متجاوز هستیم.