افتتاح بزرگترین بازار گل و گیاه کشور با مساحت ۱۳ هکتار در اصفهان
اصفهان- خبرنگار کیهان:
شهردار اصفهان با اشاره به بهرهبرداری از بزرگترین بازار گل و گیاه کشور در این کلانشهر گفت: این مجموعه ۱۳ هکتاری که با هدف کاهش بار ترافیکی و ایجاد مقصد جدید گردشگری شهری طراحی شده است، از هفته جاری بهصورت رسمی فعالیت خود را آغاز میکند.
علی قاسمزاده با اشاره به افتتاح بزرگترین بازار گل و گیاه کشور در اصفهان طی هفته جاری اظهار کرد: این مجموعه با مساحتی حدود ۱۳ هکتار در هفته جاری افتتاح میشود؛ پیش از این بزرگترین بازار گل و گیاه کشور متعلق به تهران با مساحت حدود ۹ هکتار بود، اما اکنون بازار گل و گیاه اصفهان با مساحت بزرگتر به بهرهبرداری میرسد.
وی ادامه داد: این بازار بهگونهای طراحی شده است که خانوادهها میتوانند یک نیمروز کامل را در آن سپری کنند و از محیط گل و گیاه، فضاهای متنوع و آرامشبخش آن بهره ببرند و فاز جدید مجموعه نیز نیمه نخست سال آینده با امکانات جدید افتتاح خواهد شد.
شهردار اصفهان خاطرنشان کرد: در فاز بعدی، بخشهایی همچون پرندگان تزئینی و فضاهای بازی برای کودکان پیشبینی شده است تا خانوادهها بتوانند یک نیمروز مفرح و شاد را در دل طبیعت و در محیطی متفاوت تجربه کنند.
شهردار اصفهان خاطرنشان کرد: از جمله اقدامات زیرساختی مهم این بازار، پیشبینی بزرگترین نیروگاه خورشیدی شهری با ظرفیت ۳ مگاوات است که برق مجموعه را تأمین میکند، همچنین تصفیهخانه محلی برای تأمین آب مورد نیاز مجموعه از طریق تصفیه فاضلاب طراحی شده است.