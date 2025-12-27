فارسی | العربي | English
۰۶ دی ۱۴۰۴ - ۲۰:۴۴
ایرانیان ۳ برابر میانگین جهانی آنتی‌بیوتیک مصرف می‌کنند

رئیس گروه مهار مقاومت میکروبی و نظام مراقبت عفونت بیمارستانی مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر گفت: در ایران سه برابر میانگین جهانی آنتی‌بیوتیک مصرف می‌شود که قطعا مصرف نابجا و غیرمنطقی است.
به گزارش ایسنا، آرش سیفی، متخصص بیماری‌های عفونی، فلوشیپ فوق‌تخصص کنترل عفونت بیمارستانی و مشاور سازمان بهداشت جهانی در نشستی خبری، بحث مقاومت میکروبی را معضلی جهانی دانست که مورد توجه همه کشورهای دنیاست و سلامت کل جهان رو تهدید می‌کند.
وی در زمینه تجویز آنتی‌بیوتیک‌ها تاکید کرد: ادامه این روند سبب می‌شود که تا سال ۲۰۵۰، حدود ۱۰ میلیون مرگ در سال، ناشی از عفونت‌های بیمارستانی در دنیا باشد و باید با این بحران جهانی هرچه سریع‌تر مقابله کنیم.
سیفی افزود: براساس آمار، در ایران سه برابر میانگین جهانی آنتی‌بیوتیک مصرف می‌شود که قطعا مصرف نابجا و غیرمنطقی است و مقاومت میکروب‌های کشور ما، چندین برابر مقاومت میکروبی بعضی از کشورهاست که باید نگاه جدی‌تری به موضوع مقاومت میکروبی داشته باشیم.

