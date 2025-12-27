دستور توقف فعالیت سرای آزادی بازار تهران توسط دادستان صادر شد
مدیرعامل آتشنشانی تهران اعلام کرد دستور توقف فعالیت سرای آزادی در بازار صادر شد تا ایمنسازی آن آغاز شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، قدرتالله محمدی، با تأکید بر این که ساختمانهای مسکونی، پرچالشترین گروه ساختمانها در حوزه ایمنسازی است، گفت: روزانه در حال رصد بازار هستیم. دوشنبه هفته گذشته با حضور دادستانی تهران، فرمانداری و همه عوامل دخیل، جلسه ویژهای برای سرای آزادی برگزار شد و برای اولینبار، دستور توقف فعالیت این سرای بازار صادر شد تا ایمنسازی آن آغاز شود. یکی از مهمترین مشکلات درباره ایمنسازی سراهای بازار، وجود اختلاف بین مالکان و مستأجران است که هرکدام مسئولیت را به گردن یکدیگر میاندازند و این اختلاف باعث کندشدن کار میشود.
محمدی همچنین درباره ساختمانهایی که در مرکز شهر بهصورت غیرقانونی به انبار مواد شیمیایی تبدیل شدهاند و همچون بمبهایی در وسط شهر قرار دارند، افزود: تغییر کاربری در بازار تهران و اطراف آن بسیار زیاد است و خانههای بسیاری به انبار تبدیل شدهاند. وقوع حوادث آتشسوزی در انبارها در مرکز شهر زیاد است. در حالی که این انبارداری باید از تهران خارج شود و این اقلام که بخشی از آن مواد شیمیایی است، به اطراف شهر منتقل و از آنجا توزیع شود. متأسفانه انبارهای زیادی در مرکز تهران وجود دارد که هر از گاهی دچار حادثه میشوند. ساماندهی این انبارها وظیفه دستگاههای مسئول مانند وزارت صمت است که باید در اطراف تهران شهرکهای صنعتی و انبار بسازند و این انبارها به آنجا منتقل شوند.