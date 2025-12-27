# پرسه ـ در ـ فضای ـ مجـازی

اقتدار فضائی ایران

کاربری نوشت: «می‌دونستید فقط ۱۱ کشور جهان، چرخه کامل فضائی دارند که ایران یکی از اوناست؟! می‌دونستید بیشتر از تمام ماهواره‌های ۲۰ سال گذشته، ماهواره در حال ساخت داریم؟! با وجود تمام تحریم‌ها، با تکیه بر دانش بومی به این اقتدار علمی و فضائی رسیدیم.»

دولت می‌خواهیم برای چه؟

حجت‌الله عبدالملکی: «آن یکی می‌گوید من مسئول تخصیص ارز هستم نه تامین ارز؛ پس قیمت ارز به من ربط ندارد! این یکی می‌گوید من مسئول تخصیص بودجه هستم نه تامین بودجه؛ پس حقوق کارمندان را بیش از ۲۰درصد افزایش نمی‌دهم! رئیس همه‌شان هم می‌گوید از من انتظاری نداشته باشید! پس دولت می‌خواهیم برای چه؟!»

خطاب به دولت چهاردهم

مریم عاقلی: «آقای دولت چهاردهم! اصلاح باید با قید «ضمانت معیشت مردم» آغاز شود نه اینکه یک‌سو نامی از سمت بازار به سمت سفره‌های مردم و به‌ویژه قشر کم برخوردار بیاید و نسخه‌های آقایان هم برای بعداً باشد! مسئولی که تصمیم به حذف ارز ترجیحی برنج گرفته این حداقل را هم نمی‌داند.»

جوگیری عجیب

عبدالله گنجی: «استاد محترم جناب شهرام ناظری در دانشگاه سلجوق ترکیه گفته: «باید از ترکیه تشکر کنیم که مکتب مولانا را نگه داشتند. اگر ایران بود، از بین رفته بود.» منظور فیزیک مرقد است؟ واقعا اگر در ایران بود از بین رفته بود؟ هم‌عصرهای او عطار، حافظ و سعدی از بین رفته‌اند؟ همشهری او بوعلی سینا از بین رفته است؟ شعر فارسی او در میان اتراک حفظ و در میان فارس‌ها از بین می‌رفت؟ خیلی عجیبه! ان‌شاءالله در ترکیه جوگیر شده و چیزی گفته!».

خدایگان تناقض

کبری آسوپار: «اصلاح‌طلبان وقتی کسی داخل کشور حرف از قانون حجاب می‌زند: «اتحاد بعد از جنگ را به‌هم نزنید؛ رواداری کنید». اصلاح‌طلبان وقتی بی‌بی‌سی مستندی درباره بازداشتی ۴۰۱ با یادآوری وقایع تلخ آن سال علیه جمهوری اسلامی پخش می‌کند: «احسنت، هوراااا، این رنج همه بود!» اصلاح‌طلبان خدایگان تناقض‌اند!»

پروژه پوچ

داود مدرسی‌یان: «انتشار گسترده مستند ترانه علیدوستی در بی‌بی‌سی فارسی و بازنشر آن توسط تفاله‌های خارجی و داخلی این رسانه سلطنتی نشان می‌دهد برای این پروژه، منابع مالی بزرگی درنظر گرفته شده. پولی که می‌توان رد آن را در رسانه‌ها، کانال‌ها و پیج‌های کاملاً پولی جست‌وجو کرد. این پروژه البته نمی‌گیرد!»

کریسمس در غزه

کمال شرف، کارتونیست یمنی، این طرح را به مناسبت آغاز کریسمس به تصویر کشید.

جای خالی مهدی باکری‌ها

قنواتی: «در فیلم احمد که روایت شهید کاظمی هست یک دیالوگ جالب به امیدواری شهید باکری در سخت‌ترین شرایط اشاره می‌کنه و حاج احمد اونجا میگه من الان دیگه باکری رو ندارم. امروز چقدر کشور نیازمند باکری و باکری‌هاست، کسانی که در راه صحیح قرار داشته باشند و در هر حالتی امیدشون رو از دست ندهند.»