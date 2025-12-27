فارسی | العربي | English
تاریخ انتشار : ۰۶ دی ۱۴۰۴ - ۲۰:۴۴
اعلام رقابت‌های تکواندو در سال 2026

بر اساس تقویم اعلام شده از سوی فدراسیون جهانی تکواندو، تیم ملی کشورمان تا بازی‌های آسیایی مسابقات مختلفی را باید حضور یابد تا با آمادگی کامل به ناگویا برسد.
فدراسیون جهانی تکواندو تقویم مسابقات سال 2026 را اعلام کرد تا به صورت رسمی زمان برگزاری رویدادهای سال آینده این رشته مشخص شود. بر اساس تقویم اعلام‌شده، رقابت‌های تکواندو قهرمانی نوجوانان جهان، پومسه و پاراتکواندوی قهرمانی جهان، قهرمانی آسیا، جام جهانی، بازی‌های آسیایی و پاراآسیایی ناگویا، المپیک جوانان سنگال و مسابقات گرندپری و گرنداسلم از جمله مهم‌ترین رویدادهای سال آینده هستند که تیم ملی کشورمان باید حضور پرقدرتی در این مسابقات داشته باشد. همچنین طبق تقویم اعلامی فدراسیون جهانی تکواندو، ماراتن کسب سهمیه المپیک لس‌آنجلس 2028 از ابتدای اردیبهشت‌ماه سال 1405 آغاز خواهد شد. رقابت‌های آزاد فجیره (G2) از نخستین مسابقات سال آینده میلادی است که 12 و 13 بهمن‌ماه در کشور امارات برگزار می‌شود و با سیاست فدراسیون جهانی، کشورهای زیادی در این رویداد حضور خواهند داشت.

