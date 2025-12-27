شاخص اسلامی بودن جامعه(سلوک عارفانه)



«پیامبر اکرم(ص) می‌فرماید: هرگز امتی(جامعه‌ای) به مقام قداست و قابل تمجید نمی‌رسد مگر آن وقت که ضعیف بتواند حقش را از قوی بدون لکنت کلمه بگیرد. این شامل دو مطلب است: یکی اینکه مردم به طور کلی روحیه ضعف و زبونی را از خود دور بکنند و در مقابل قوی هر اندازه که قوی باشد شجاعانه بایستند و بدون لکنت و ترس حرفشان را بزنند. زیرا ترس از جنود ابلیس است. علاوه بر این نظامات اجتماعی باید به گونه‌ای باشد که در مقابل قانون قوی و ضعیفی دیگر وجود نداشته باشد.» (1)

1- آینده انقلاب اسلامی، شهید مرتضی مطهری(ره)، ص 30