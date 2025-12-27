روایت پرتاب سه ماهواره ساخت ایران در شبکههای رادیویی
معاون صدای رسانه ملی گفت: شبکههای رادیویی در آستانه پرتاب سه ماهواره ساخت ایران به فضا از چند روز پیش با تدارک و پخش برنامههای تحلیلی به استقبال این رویداد عظیم ملی رفتند.
علی بخشیزاده معاون صدا در گفتوگو با خبرنگار کیهان درباره ساخت برنامههای رادیویی با محوریت پرتاب سه ماهواره ساخت ایران به فضا گفت: در معاونت صدا تلاش براین است که پرتاب سه ماهواره نه به عنوان یک خبر مناسبتی، بلکه به عنوان یک موضوع ملی برای افکار عمومی روایت شود.
وی افزود: در همین راستا هر آنچه از ظرفیتها، امکانات و توان رسانه رادیو در اختیار بوده به کار گرفته شده تا این رویداد از زوایای مختلف برای مخاطبان تبیین شود، از تشریح ابعاد علمی و فنی گرفته تا بررسی پیامدهای راهبردی و سیاسی آن در سطح منطقهای و بینالمللی.
معاون صدای سازمان صداوسيما همچنین گفت: رادیو کوشیده است با پرهیز از نگاه شعاری یا سطحی، به سراغ تحلیل یا گفتوگوی عمیق برود و مخاطب را در فهم اهمیت این دستاورد ملی شریک کند.
بخشیزاده گفت: در شرایطی که فضای رسانهای جهان بیش از هر زمان دیگری مبتنی بر رقابت رویدادهاست، نحوه بازنمایی یک رویداد گاه به اندازه خود آن رویداد اهمیت پیدا میکند، لذا پرتاب ماهوارههای ایرانی نیز از همین جنس است، موضوعی که همزمان میتواند در رسانههای داخلی به عنوان نماد پیشرفت و امید بازخوانی شود و در رسانههای معاند، با روایتهای تقلیلگرا یا تحريف شده مواجه شود، در این میان نقش رادیو به عنوان رسانهای اثرگذار، قابل اعتماد و برخوردار از سرمایه اجتماعی، نقشی تعیینکننده دارد.