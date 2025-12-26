تولید 2 نوع رادیودارو برای درمان 30 نوع سرطان از افتخارات کشور است

رئیس سازمان انرژی اتمی اعلام کرد: محصولات هسته‌ای درمانی کشور در تراز اول دنیا قرار دارند و یک یا دو رادیوداروی ایرانی قادر به درمان ۳۰ نوع سرطان است.

محمد اسلامی، رئیس سازمان انرژی اتمی در جمع خبرنگاران در حاشیه نشست مشترک انجمن‌های پزشکی هسته‌ای، رادیوآنکولوژی هماتولوژی و آنکولوژی اظهار داشت: سرطان به‌صورت تهاجمی در حال گسترش است و نقش سازمان انرژی اتمی در تولید محصولات مؤثر و درمانی می‌تواند با همگرایی گروه‌های مختلف پزشکی که در حوزه مبارزه با سرطان فعالیت دارند، کمک کند تا بیماران با اثربخشی بهتری درمان شوند.

اسلامی افزود: محصولات تولیدی اخیر ما جزو تراز اول دنیا هستند. این افتخار را داریم که مردم ما از این داروها بهره‌مند هستند.

وی تأکید کرد: نکته حائز اهمیت این است که یافته‌هایی که در گذشته صورت گرفته بود، در حال تجزیه و تحلیل هستند و برای یافتن بهترین راه‌حل، دارو و شیوه درمان، در تحقیقات آتی مورد استفاده قرار خواهند گرفت.

رئیس سازمان انرژی اتمی در ادامه خاطرنشان کرد: یک یا دو رادیودارو وجود دارد که برای درمان ۳۰ نوع سرطان مؤثر است و این از افتخارات کشور ماست که امروز مردم ما از آنها بهره‌مند هستند.

وی گفت: خوشبختانه وزارت بهداشت ظرفیت‌ها را گسترش داده است؛ در کشور سال ۱۴۰۰ تنها تعداد

۷ دستگاه پت اسکن وجود داشت که مردم باید در نوبت می‌ماندند، در حال حاضر این تعداد از ۲۵ دستگاه عبور کرده و در اینده به ۵۰ دستگاه می‌رسد.

اسلامی ادامه داد: در چارچوب طرح جامع مقابله با سرطان، با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تفاهم حاصل شده است که ۵ مرکز سیکلوترون در سطح کشور به‌عنوان قطب‌های اصلی ایجاد شوند. دو مورد از این مراکز بر اساس درخواست وزیر محترم بهداشت، اولویت فوری دارند و در دستور کار قرار گرفته‌اند. هرچند پیگیری تمام پنج مرکز در حال انجام است، اما دو مرکز مذکور با توجه به درخواست وزارت بهداشت، در اولویت اجرا قرار دارند تا مردم سراسر ایران بتوانند به‌راحتی از خدمات سلامتی که سازمان انرژی اتمی ارائه می‌دهد، بهره‌مند شوند.

وی افزود: این اقدام در حوزه داروهای هسته‌ای نیز بسیار مؤثر بوده و می‌توان آن را یک تحول بنیادین در سیستم سلامت کشور دانست.

رئیس سازمان انرژی اتمی با اشاره به جنبه اقتصادی این موضوع، خاطرنشان کرد: درمان‌های مبتنی بر این فناوری در صورت انجام در خارج از کشور، حداقل

۱۲ تا ۱۳ هزار دلار هزینه دارد، در حالی‌که در داخل کشور با هزینه‌ای بسیار پایین‌تر و غیرقابل مقایسه ارائه می‌شود. ضمن اینکه امروزه تمام مردم کشور به این خدمات دسترسی دارند. برای ایجاد این ظرفیت، حضور صنعت هسته‌ای ضروری است. همان‌طور که در این کنفرانس نیز مطرح شد، نقطه آغاز این فعالیت‌ها، فرایند غنی‌سازی اورانیوم و تولید سوخت رآکتور است. بدون غنی‌سازی، تولید سوخت رآکتور امکان‌پذیر نبوده و بدون سوخت، جداسازی ایزوتوپ‌های پرتوزا برای تولید رادیودارو محقق نمی‌شود.

وی تأکید کرد: صنعت غنی‌سازی هسته‌ای، پایه و اساس تولید رادیوداروها محسوب می‌شود و خوشبختانه امروز کشور ما از این ظرفیت استراتژیک و این نعمت الهی بهره‌مند است.

اسلامی یادآور شد: در حال حاضر، ۷۲ نوع رادیودارو را به‌صورت مستمر تولید و عرضه می‌کنیم و ۲۰ رادیودارو دیگر نیز در مراحل مختلف تحقیقاتی قرار دارند. در هفته پژوهش‌های هسته‌ای، رونمایی‌هایی انجام شد که بر اساس خط‌مشی‌های اتخاذ شده برای ارتقای برنامه‌های تشخیصی، با هدف دستیابی به دقت بالاتر، تصویربرداری مؤثرتر و هدف‌گیری دقیق‌تر طراحی شده‌اند.

وی افزود: دو رادیوداروی جدید که اخیراً معرفی شدند، برای درمان انواع خاصی از سرطان پوست که دارای بدخیمی بالایی هستند، طراحی شده‌اند. خوشبختانه در مراحل تحقیقاتی و آزمایش‌های اولیه بالینی، نتایج بسیار مطلوب و اثربخشی قابل ‌ملاحظه‌ای داشته‌اند. با توجه به روند توسعه‌ای فعلی و همکاری‌های صورت گرفته، این مسیر تا پایان سال جاری ادامه خواهد یافت.

اسلامی گفت: هر رادیودارویی که زودتر به نتایج مثبت برسد، رونمایی خواهد شد. البته فرایند آزمایش‌های بالینی باید گام‌های زمان‌بر را طی کند و ما نمی‌توانیم بدون تکمیل این مراحل، داروها را به‌صورت رسمی معرفی ‌نماییم. شاید دو سال پیش تنها پنج محصول در فهرست تولیدات دائمی ما وجود داشت، اما امروز این رقم به ۷۲ محصول رسیده و به‌طور مستمر در حال افزایش است.

اصل مشکل دشمنان با ما

حضور ما در عرصه علمی است

همچنین رئیس سازمان انرژی اتمی در نشست مشترک انجمن‌های پزشکی هسته‌ای، رادیوآنکولوژی هماتولوژی و آنکولوژی کشور ضمن ابراز خشنودی از حضور در جمع متخصصان گفت: امیدوارم پس از این شاهد هم‌افزایی بیشتر بوده و رنج مردم را کاهش دهیم و پیشرفت را با سرعت بیشتری تجربه کنیم.

معاون رئیس‌جمهور با تاکید بر اینکه ما مکلف به حرکت در مرز دانش هستیم، گفت: علوم و فنون هسته‌ای پیشران علم و فناوری و فناوری برتری ساز و اقتدار‌آفرین و در انحصار قدرت‌هاست و اصل مشکل آنها با ما حضور در این عرصه و تراز است.

وی ادامه داد: ما بی‌توجه به دیکته‌ها و انحصار آنها با تلاش جوانان توانستیم این مرحله برسیم و این تلاش‌ها مرهون یک نفر آن‌هم رهبر انقلاب است که با نشانه‌گذاری و هدف‌گذاری درست ما را هدایت کردند. سازمان انرژی اتمی نماد این هدف‌گذاری است. دولت‌ها با سیاست‌های مختلف می‌آیند و می‌روند و اما این هدف‌گذاری ثابت است.

رئیس سازمان انرژی اتمی با بیان اینکه اگر که اتفاقات اخیر جنگ و وقایع پس از آن روی نمی‌داد شاید آن سیاه‌نمایی و اتهام‌زنی آنها را کسی باور می‌کرد اما این جنگ و حوادث پس از آن نشان داد که صنعت هسته‌ای ایران بهانه است، گفت: اصل حرف پیشرفت است اگر به جلسه اخیر شورای امینت و سخنان مسئولان سه کشور اروپایی دقت کنیم، مشخص می‌شود که اصل متوقف کردن پیشرفت ایران است.

وی عنوان کرد: رژیم صهیونیستی اولین جایی که در اصفهان مورد حمله موشکی قرار داد، کارخانه سوخت صفحه‌ای تولید رادیوداروها بود یعنی همان چیزهایی که برای مردم و پیشرفت کشور اثرگذار و نماد صلح‌آمیز بودن، بود در مرحله اول مورد حمله قرار گرفت.

اسلامی افزود: اگر ما پزشکی هسته‌ای نداشتیم و انرژی اتمی از ذخیره الهی موجود در کشور بهره‌برداری نمی‌کرد، قطعاً جامعه پزشکی و بهداشت درمان محروم می‌شدند، زیرا آنها رحم ندارند و این مواد را در اختیار ما قرار نمی‌دادند.

وی اظهار داشت: در سند امنیت ملی آمریکا هوش مصنوعی، کوانتوم و هسته‌ای به عنوان عوامل پیشرفت آمده، اگر برای آمریکا این سه لازمه پیشرفت است پس برای دیگر کشورها هم باید باشد و نمی‌شود برای یکی ممنوع باشد. قانون جنگل و زور ایجاب می‌کند که این‌گونه بنویسند و به صورت آشکار اعلام کنند که منافع خود را از طریق زور به‌دست می‌آورند.

رئیس سازمان انرژی اتمی تصریح کرد: اصل گرفتاری و مشکل پیشرفت ایران است، نه بحث سلاح اتمی که اتهام به ایران است. امروز ما در پیشبرد درمان‌های حوزه سلامت، اعتقاد داریم که برای پیشرفت باید هم‌افزایی کنیم هم در بحث رادیوداروها و دوتریوم‌ها و هم آب سنگین که به سرعت در حال گسترش است که در بحث دارو و درمان انقلابی ایجاد کرده است.

به گزارش مهر، اسلامی با تاکید بر اینکه ما در مرز دانش قرار داریم و آب سنگین ما در صدر جدول خلوص است و همه کشورها محصولات ما را می‌خواهند، توضیح داد: در بحث فناوری پلاسما هم همپای چند کشور انگشت‌شمار کار تحقیق و توسعه را گسترش دادیم و همچنین در حوزه لیزر. مجموع این ترکیب کارآمد و هم افزاست که می‌تواند در تشخیص و درمان تاثیرگذار باشد و امیدوارم با حضور متخصصان سرعت پیشرفت خود را افزایش دهیم. هرچه از تحقیقات بهره‌برداری بیشتری شود، می‌توانیم بیشتر و سریع‌تر در این مسیر حرکت کنیم.