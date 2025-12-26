انتقال تجربه ۲۰ ساله فرهنگ شهروندی اصفهان در جلسه شورای فرهنگ عمومی کشور
اصفهان- خبرنگار کیهان:
در هشتصد و چهل و هفتمین جلسه شورای فرهنگ عمومی کشور، تجربه ۲۰ ساله اصفهان در حوزه فرهنگ شهروندی با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، استاندار اصفهان و شهردار این کلانشهر بررسی و بهعنوان الگویی قابل تعمیم برای سایر شهرهای کشور مطرح شد.
این جلسه به ریاست سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، به دبیری قادر آشنا و با حضور مهدی جمالینژاد استاندار اصفهان، علی قاسمزاده شهردار اصفهان و سید مهدی سیدیننیا مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان و دیگر اعضای شورا برگزار شد.
در این نشست تجربههای موفق اصفهان در حوزه فرهنگ شهروندی مورد بررسی قرار گرفت و طی آن علی قاسمزاده، شهردار اصفهان ابتدا با ارائه مدل حکمروایی مشارکت مبنا در مدیریت شهری و تشریح این مدل پیشنهادی برای اعضای شورای فرهنگ عمومی کشور، به تشریح مجموعه فعالیتها و اقدامات اداره توسعه فرهنگ شهروندی در طول ۲۰ سال گذشته در قالب طرحهای موفق فرهنگسازی، اقدامات پژوهشی و میزان اثربخشی برخی پروژهها همچون پروژه کلاس شهر و اصلاح رفتارهای شهروندان به دنبال برگزاری پویشهای فرهنگسازی پرداخت.
در ادامه مهدی جمالینژاد، استاندار اصفهان با بیان تجربیات صورت گرفته، از شورای فرهنگ عمومی کشور درخواست کرد الگوی فرهنگ شهروندی را محدود به کلانشهرها نکرده و در همه ۱۴۸۶ شهر کشور ارائه شود.
ابتدای این نشست نیز سید مهدی سیدیننیا مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان به ارائه گزارشی درباره برگزاری جلسات شورای فرهنگ عمومی استان اصفهان، در دولت چهاردهم پرداخت و از احصای اولویتهای فرهنگی استان اصفهان در این شورا خبر داد.