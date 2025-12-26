اختتامیه هفتمین جشنواره «تئاتر شهر» برگزار شد

آئین اختتامیه هفتمین جشنواره «تئاتر شهر» عصر پنجشنبه ۴ دی در سالن اصلی پردیس تئاتر تهران برگزار شد. این مراسم آئین با پخش سرود جمهوری اسلامی ایران و تلاوت آیاتی از قرآن کریم آغاز شد و در ادامه پیام ویدئویی علیرضا زاکانی شهردار تهران پخش شد.

زاکانی در این پیام ضمن تبریک ایام ماه رجب، با اشاره به برگزاری دو رویداد مهم فرهنگی در سال جاری گفت: امسال جشنواره فیلم «شهر» پس از سه سال وقفه با ابعادی گسترده برگزار شد و جشنواره تئاتر «شهر» نیز پس از هشت سال با گستره‌ای مطلوب شکل گرفت. این رویدادها نشان می‌دهد که در مسیر دستیابی به دستاوردهای هنری، به‌ویژه برای شهر تهران، گام‌های مؤثری برداشته شده است. وی تهران را شهری با پیشینه کهن و پایتخت نظام اسلامی دانست و افزود: این شهر می‌تواند از طریق هنر، جلوه‌های تازه‌ای از هویت خود را به نمایش بگذارد. خوشحالم که این رویدادها در کنار سایر برنامه‌ها برگزار شد و از همه هنرمندانی که در بخش‌های مختلف مدیریت، دبیری و اجرا حضور داشتند قدردانی می‌کنم. در ادامه مراسم با یاد شهدای جنگ ۱۲ روزه، از کیان قاسمیان فرزند خردسال خانواده شهید قاسمیان و رسولی تقدیر شد. در ادامه مراسم اهدای لوح تقدیر و جوایز برگزیدگان در بخش‌های مختلف برگزار شد.