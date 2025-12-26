سقوط لحظهای قیمت بیت کوین تا 24 هزار دلار
بیت کوین در معاملات ارز در صرافی بایننس با یک سقوط ناگهانی و لحظهای تا حدود 24 هزار و 111 دلار مواجه شد اما بهسرعت به محدوده 87 هزار دلار بازگشت.
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از کریپتو نیوز، بیت کوین در معاملات جفت ارز BTC/USD1 در صرافی بایننس با یک سقوط ناگهانی و لحظهای تا حدود 24 هزار و 111 دلار مواجه شد، اما بهسرعت به محدوده 87 هزار دلار بازگشت. در ساعات کمحجم معاملات، زمانیکه بازارگردانها معمولاً فعالیت خود را کاهش میدهند، سفارشهای خرید یا فروش بزرگ میتوانند بهدلیل شکاف نقدشوندگی و کمعمق بودن دفتر سفارشها از چندین سطح قیمتی عبور کنند.
این وضعیت باعث ایجاد جهش یا سقوط شدید و ناگهانی قیمت میشود که در ظاهر شبیه به یک شکست مهم قیمتی بهنظر میرسد.
با اینوجود، بازگشت فوری قیمت پساز شکلگیری این شرایط نشان میدهد که این جهش ازسوی حرکت گستردهتر بازار پشتیبانی نشده است.
بیت کوین طی 24 ساعت گذشته با رشد هشت دهم درصدی به 87 هزار و 693 دلار و 65 سنت رسیده و عملکرد بهتری نسبتبه کل بازار رمزارزها داشته است. با اینوجود، بیتکوین نسبتبه اوج 126 هزار دلار ثبتشده در ماه اکتبر (مهرماه) افت شدیدی را تجربه کرده است.
به گزارش رویترز، در ماه نوامبر (آبان ماه) هم بیتکوین بیش از
18 هزار دلار کاهش ارزش داشت که بزرگترین زیان دلاری آن از ماه می2021
محسوب میشود، زمانی که تعدادی از ارزهای دیجیتال سقوط کردند.
با توجه به عمر نسبتاً کوتاه بیتکوین، اطلاعات فصلی زیادی برای پیشبینی رفتار این ارز در ماههای آتی وجود ندارد.
بهطور متوسط، از زمان پیدایش آن در سال 2012، بیتکوین معمولاً در ماه دسامبر حدود 9 و هفت دهم درصد رشد میکند اما آن اتفاق امسال به هیچ وجه رخ نداد و حتی بیتکوین با سقوط مواجه شد.