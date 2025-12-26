کد خبر: ۳۲۵۰۸۶
تاریخ انتشار : ۰۵ دی ۱۴۰۴ - ۲۰:۴۴
آمریکا
مرگ 3 نفر در بارشهای سیلآسا
مقامهای محلی کالیفرنیا اعلام کردند بارش شدید باران در بخشهای گستردهای از این ایالت غربی آمریکا موجب وقوع سیل و رانش زمین شد و در حوادث مرتبط با آن دستکم سه نفر جان خود را از دست دادند.
به گزارش ایسنا، طوفان همراه با بارشهای شدید که تا روز جمعه ادامه داشت، موجب تخلیه مناطق مسکونی شد و تعدادی از جادههای اصلی را نیز مسدود کرد.
تیمهای امدادی مجبور به انجام چندین عملیات نجات شدند از جمله کمک به افرادی که با بالا آمدن آب در خودروهایشان گرفتار شده بودند.
فرماندار کالیفرنیا روز چهارشنبه در لسآنجلس و چند شهرستان دیگر در جنوب این ایالت وضعیت اضطراری اعلام کرد.
به گزارش بیبیسی، حدود ۱۰۰هزار نفر از ساکنان کالیفرنیا نیز تا عصر پنجشنبه بدون برق بودند.