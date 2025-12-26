لزوم نیکی به والدین ولو فاجر(چراغ راه)

قال الامام الباقر(ع): «ثلاث لم یجعل الله عزّوجلّ لاحد فیهن رخصه: 1- اداء الامانه الی البر و الفاجر 2- والوفاء بالعهد للبرّ و الفاجر 3- و برّ الوالدین برین کانا او فاجرین».

امام باقر(ع) فرمود: در سه چیز خداوند متعال به احدی اجازه ترک آنها را نداده است: 1- ادای امانت به نیکوکار و فاسق 2- وفای به عهد و پیمان نسبت به نیکوکار و فاسق 3- نیکی به پدر و مادر نیکوکار باشد یا فاسق.(1)

____________

1- بحارالانوار، ج74، ص56