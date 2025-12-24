متکی: آقای پزشکیان!‌ دولت را جراحی کنید

نماینده مردم تهران در مجلس با تأکید بر اولویت مسائل اقتصادی کشور، ناترازی دخل ‌و خرج مردم را ریشه مشکلات دانست و از رئیس‌جمهور خواست با شجاعت، دولت را کوچک‌سازی و با اجرای برنامه هفتم، مسیر عبور از شرایط دشوار اقتصادی را هموار کند.

منوچهر متکی، نماینده مردم تهران در نطق میان‌دستور خود در جلسه علنی روز چهارشنبه (3دی‌ماه) مجلس شورای اسلامی، گفت: امروز مهم‌ترین موضوع کشور مسائل اقتصادی است. دشمنان نظاره می‌کنند که ما چگونه از این پیچ تند مشکلات اقتصادی، عبور خواهیم کرد. همه باور داریم که شرایط زندگی بر قشر عظیمی از مردم سخت و بعضاً غیرقابل تحمل شده است. سرفصل‌های این مشکلات را همه می‌دانیم و من در یک جمله خلاصه می‌کنم و آن ناترازی در دخل‌وخرج مردم و وظیفه ذاتی دولت‌ها ایجاد تعادل در درآمدها و هزینه‌های مردم به‌ویژه اقشار کم‌درآمد است.

وی خطاب به رئیس‌جمهور گفت: جناب آقای پزشکیان، جناب‌عالی در نوک پیکان مسئولیت فوق در حل مشکل مردم هستید، رهبر انقلاب فرمودند موفقیت جناب‌عالی و دولت موفقیت همه ماست و اخیراً فرموده‌اند؛ «از رئیس‌جمهور حمایت کنید.»، حمایت از شما و فعالیت‌هایتان را تکلیف شرعی خود می‌دانیم.

متکی اضافه کرد: آقای رئیس‌جمهور فرمودید؛ «نهاد ریاست‌جمهوری را می‌توان با 400 نفر اداره کرد و ما چهار هزار نیرو داریم.»، این اشاره ظریف به حکمرانی پرعائله‌ای است که پنج میلیون نفر حقوق‌بگیر دولتی دارد. در 30 سال گذشته همه گفتند کوچک‌سازی و چابک‌سازی دولت؛ اما دولت‌ها حجیم‌تر، پرهزینه‌تر، تنبل‌تر و ناکارآمدتر شدند.

وی ادامه داد: آقای پزشکیان، رفتار اجتماعی‌تان نشان می‌دهد ریسک‌پذیر و در عین حال جراح حاذقی هستید، شجاعانه به تکلیف خود قیام و در اجرای برنامه هفتم، تومور بدخیم چسبیده به کالبد کشورداری را جراحی و دولت را کوچک کنید.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس خطاب به وزیر اقتصاد افزود: به برنامه خود در زمان رأی اعتماد در حوزه مردمی‌سازی اقتصاد عمل کنید. بنده در سالگرد وزارت جناب‌عالی در جایگاه نماینده مردم سؤال خواهم کرد که چه‌درصدی از اقتصاد به‌اسارت‌گرفته توسط دولت در 46 سال گذشته را خصوصی‌سازی کرده‌ایم.

وی گفت: از وزرای محترم می‌خواهم مذاکرات مفید اخیر و جمع‌بندی‌های حکیمانه ریاست محترم مجلس را عملیاتی کنند. ضمن تقدیر از دیپلماسی موفق در برخورد با فتنه سه کشور اروپایی برای بازی اسنپ‌بک و همراه نمودن دو عضو دائم شورای امنیت و برخی اعضای غیردائم، به دیپلمات‌های عزیز تذکر می‌دهم در اظهارات خود در موضوعات حساس مانند مذاکره با آمریکا دقت نمایند، برابر رهنمود رهبر انقلاب هیچ مذاکره‌ای با آمریکای متجاوز نداریم.

نماینده مردم تهران در مجلس ادامه داد: از اظهارات مسئولین کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس‌مان در محکومیت رویکرد امارات و حامیان وی درخصوص جزایر سه‌گانه همیشگی ایران حمایت می‌کنیم و به امارات و حامیان او متذکر می‌شویم آمریکا و انگلیس علی‌رغم بازی قرار دادن شما و تکرار بازی‌های سیاسی، موفق به شکست ایران مقاوم نخواهند شد.

به گزارش تسنیم، متکی افزود: نتانیاهو و رژیم صهیونیستی در پی شکست در تجاوز خود به ایران اسلامی سخت نگران آینده خود هستند و با ترغیب ترامپ و استفاده از پرونده‌هایی که علیه او ساخته‌اند، دیگر بار با بحران‌سازی تلاش می‌کنند نگرانی خود را برطرف نمایند. نتانیاهو محکوم به شکست است و مطمئن باشند رهبری و مسئولین ایران از شرایط دشوار و پیچ تند کنونی در حوزه اقتصادی با تدبیر و همدلی عبور خواهد کرد و رؤیای آن‌ها تعبیر نخواهد شد.