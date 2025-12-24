آدمربایی موساد در لبنان صهیونیستها سرهنگ بازنشسته را دزدیدند
روزنامه «الشرق الاوسط» به نقل از منبعی در لبنان گزارش داد که تحقیقات انجامشده در هفته گذشته نشان میدهد که سرهنگ بازنشسته لبنانی توسط مأموران موساد ربوده شده است.
به گزارش «ایسنا»، یک منبع قضائی در لبنان به الشرقالاوسط گفت که تحقیقات نیروهای امنیت داخلی نشان میدهد که اسرائیل، «احمد شکر»، سرهنگ بازنشسته لبنانی، را طی یک «عملیات تلهگذاری اطلاعاتی» به ظن دست داشتن در پرونده مفقودشدن خلبان اسرائیلی، از سال ۱۹۸۶ ربوده است. تجزیه و تحلیل دوربینهای مداربسته و دادههای ارتباطی نشان داد که این آدمربایی در منطقه روستای «نبی شیت»، محل سکونت شکر، واقع در دره بقاع، اتفاق افتاده است. تحقیقات نشان میدهد که این آدمربایی توسط دو تبعه سوئدی انجام شده است که دو روز قبل از حادثه به لبنان رسیده بودند. یکی از آنها در روز آدمربایی لبنان را ترک کرد، در حالی که دیگری در هیچ گذرگاه مرزی شناسایی نشد، اما ممکن است بهطور غیرقانونی فرار کرده باشد.