فارسی | العربي | English
کد خبر: ۳۲۵۰۳۲
تاریخ انتشار : ۰۳ دی ۱۴۰۴ - ۲۱:۱۰
سرویس کیهان » اخبار
الف الف

آدم‌ربایی موساد در لبنان صهیونیست‌ها سرهنگ بازنشسته را دزدیدند

روزنامه «الشرق الاوسط» به نقل از منبعی در لبنان گزارش داد که تحقیقات انجام‌شده در هفته گذشته نشان می‌دهد که سرهنگ بازنشسته لبنانی توسط مأموران موساد ربوده شده است. 
به گزارش «ایسنا»، یک منبع قضائی در لبنان به الشرق‌الاوسط گفت که تحقیقات نیروهای امنیت داخلی نشان می‌دهد که اسرائیل، «احمد شکر»، سرهنگ بازنشسته لبنانی، را طی یک «عملیات تله‌گذاری اطلاعاتی» به ظن دست داشتن در پرونده مفقودشدن خلبان اسرائیلی، از سال ۱۹۸۶ ربوده است. تجزیه و تحلیل دوربین‌های مداربسته و داده‌های ارتباطی نشان داد که این آدم‌ربایی در منطقه روستای «نبی شیت»، محل سکونت شکر، واقع در دره بقاع، اتفاق افتاده است. تحقیقات نشان می‌دهد که این آدم‌ربایی توسط دو تبعه سوئدی انجام شده است که دو روز قبل از حادثه به لبنان رسیده بودند. یکی از آنها در روز آدم‌ربایی لبنان را ترک کرد، در حالی که دیگری در هیچ گذرگاه مرزی شناسایی نشد، اما ممکن است به‌طور غیرقانونی فرار کرده باشد.

اشتراک گذاری
پربازدید ترین پربحث ترین

این آدرس غلط است‌!(نکته)

یک روز برتر از هزاران...(به جای گفت و شنود)

سایه سنگین جنگ بر سر غربگرایان!(یادداشت روز)

خنده جیب مردم به اظهارات معاون رئیس‌جمهور

یمنی‌های مسلح همه جا هستند از اردن و سوریه تا عراق و لبنان

وال استریت ژورنال: ایران قدرت سایبری اسرائیل را تحقیر کرد

بررسی 5 محور اقتصادی در جلسه مشترک مجلس و دولت

جنگ مجدد با ایران ده‌ها میلیارد شِکِل برای اسرائیل هزینه خواهد داشت

رکورد فرار از ارتش اوکراین شکسته شد؛ فرار 21هزار نظامی ظرف فقط یک ماه

راهکارهایی برای برون‌‌رفت از مشکلات اقتصادی کشور