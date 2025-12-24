فارسی | العربي | English
تاریخ انتشار : ۰۳ دی ۱۴۰۴ - ۲۱:۱۰
ونزوئلا برای مقابله با آمریکا در نفتکش‌ها نیروی نظامی مستقر می‌کند

نیویورک‌تایمز در گزارشی با عنوان «تشدید اقدامات آمریکا علیه نفتکش‌های ونزوئلا» از تلاش دولت ونزوئلا برای مقابله با دزدی دریایی آمریکا خبر داد.
روزنامه آمریکایی «نیویورک‌تایمز» نوشته است که دولت ونزوئلا قصد دارد برای جلوگیری از دزدی دریایی آمریکا، در نفتکش‌های حامل نفت این کشور برای چین، نیروی نظامی مستقر کند. طبق این گزارش دولت مادورو تصمیم دارد از نفتکش‌های خصوصی برای ذخیره نفت خام استفاده کند تا بتواند راهی برای فروش آن پیدا کند. نیویورک‌تایمز درباره تدابیر نظامی ونزوئلا نیز به نقل از منابع آگاه نوشت: «قایق‌های توپدار ونزوئلا برای اسکورت نفتکش‌ها و حامل‌های فرآورده‌های نفتی به کار گرفته شده‌اند.»
این رسانه غربی، استقرار نظامیان ونزوئلایی در نفتکش‌ها را تنها یکی از گزینه‌های این کشور برای مقابله با دزدی دریایی آمریکا عنوان کرد. گفتنی است آمریکا طی دو هفته گذشته ۲ نفتکش حامل نفت ونزوئلا را دزدیده و برای دزدی نفتکش سوم نیز تلاش کرده که البته موفق نشده است.

