ثبت بیش از ۱۳ هزار واقعه ولادت چندقلوزایی در کشور طی امسال

ثبت احوال کشور اعلام کرد: بیش از ۱۳هزار واقعه ولادت چندقلوزایی در کشور از ابتدای سال تاکنون به ثبت رسیده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز رصد جمعیت کشور سازمان ثبت احوال از ثبت ۱۳هزار و ۴۸۹ واقعه ولادت حاصل از چندقلوزایی در ۹ماهه سال ۱۴۰۴ در کشور خبر داد.

براساس گزارش این مرکز؛ در ۹ماهه سال ۱۴۰۴، از مجموع 679هزار و 746 واقعه ولادت ثبت‌شده در کشور، تعداد 13هزار و 52 واقعه دوقلوزایی، ۴۲۵ واقعه سه‌قلوزایی، ۱۲ واقعه چهارقلوزایی در کشور به وقوع پیوسته است. براساس این گزارش، بیشترین درصد ولادت‌های ثبت‌شده در کشور بر حسب ترتیب تولد فرزندان، مربوط به فرزند اول با ۳۵.۹درصد و فرزند دوم با ۳۵.۵درصد بوده است. همچنین در ۹ماهه ۱۴۰۴ تعداد 323هزار و 909 واقعه فوت در کشور به ثبت رسیده است، که میانیگن سن فوت در زنان ۷۰.۶ و میانگین سن فوت در مردان ۶۴.۳ سال است. براساس گزارش مرکز رصد جمعیت کشور، در ۹ماهه سال جاری تعداد 333هزار و 337 واقعه ازدواج و 140هزار و 904 واقعه طلاق در کشور به ثبت رسیده است.