آزار دختر 17 ساله پس از فریب در فضای مجازی

معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی پایتخت از دستگیری فردی خبر داد که متهم به آزار و اذیت یک دختر 17ساله است.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، سرهنگ کارآگاه مرتضی نثاری اظهار داشت: در اواخر آذرماه سال جاری، دختری 17ساله با هویت معلوم، با ارائه پرونده‌ای از شعبه 13 دادگاه کیفری یک تهران به اداره شانزدهم پلیس آگاهی مراجعه و شکایتی مبنی بر آزار و اذیت مطرح کرد.

نثاری افزود: طبق اظهارات شاکیه، او در اوایل مردادماه امسال به‌دلیل اختلافات خانوادگی از منزل پدری خود در یکی از شهرهای شمالی کشور خارج شده و به تهران آمده است. این دختر نوجوان مدتی را در پارک‌ها و پایانه‌های مسافربری سپری کرده و در این مدت، در فضای مجازی با فردی آشنا شده است که خود را مدیرعامل یک شرکت معرفی کرده است. وی ادامه داد: متهم با استفاده از همین ادعا و با فریب شاکیه، وی را به منزلی در شهرستان‌های شرقی تهران منتقل کرده و در یکی از شب‌ها با تهدید و اجبار، اقدام به آزار او کرده و پس از ارتکاب جرم، شاکیه را از منزل بیرون کرده است. معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی پایتخت با اشاره به متواری بودن متهم پس از وقوع جرم گفت: با دستور مقام قضایی و علی‌رغم طرح اولیه پرونده در حوزه قضایی شهرستان مربوطه، به‌منظور تسهیل در روند رسیدگی و حمایت از شاکیه، پرونده برای پیگیری مجدد به اداره شانزدهم پلیس آگاهی تهران بزرگ ارجاع شد. نثاری افزود: در جریان تحقیقات گسترده و اقدامات تخصصی پلیسی، متهم با شگردهای اطلاعاتی در محدوده میدان منیریه تهران شناسایی و در عملیات کارآگاهان پلیس آگاهی دستگیر شد. بررسی سوابق نشان داد هویت واقعی متهم فردی به‌ نام فرزاد است که دارای سوابق متعدد سرقت منزل بوده و پیش از این نیز چندین‌بار توسط پلیس دستگیر شده است. وی ادامه داد: متهم در ابتدا منکر بزه ارتکابی بود، اما پس از مواجهه حضوری با شاکیه و ارائه مستندات موجود، به جرم خود اعتراف کرد و با صدور قرار بازداشت موقت، روانه زندان شد.