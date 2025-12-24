فارسی | العربي | English
کد خبر: ۳۲۵۰۱۵
تاریخ انتشار : ۰۳ دی ۱۴۰۴ - ۲۱:۰۳
سرویس کیهان » اخبار
متهم دستگیر شد

آزار دختر 17 ساله پس از فریب در فضای مجازی

معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی پایتخت از دستگیری فردی خبر داد که متهم به آزار و اذیت یک دختر 17ساله است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، سرهنگ کارآگاه مرتضی نثاری اظهار داشت: در اواخر آذرماه سال جاری، دختری 17ساله با هویت معلوم، با ارائه پرونده‌ای از شعبه 13 دادگاه کیفری یک تهران به اداره شانزدهم پلیس آگاهی مراجعه و شکایتی مبنی بر آزار و اذیت مطرح کرد.
نثاری افزود: طبق اظهارات شاکیه، او در اوایل مردادماه امسال به‌دلیل اختلافات خانوادگی از منزل پدری خود در یکی از شهرهای شمالی کشور خارج شده و به تهران آمده است. این دختر نوجوان مدتی را در پارک‌ها و پایانه‌های مسافربری سپری کرده و در این مدت، در فضای مجازی با فردی آشنا شده است که خود را مدیرعامل یک شرکت معرفی کرده است. وی ادامه داد: متهم با استفاده از همین ادعا و با فریب شاکیه، وی را به منزلی در شهرستان‌های شرقی تهران منتقل کرده و در یکی از شب‌ها با تهدید و اجبار، اقدام به آزار او کرده و پس از ارتکاب جرم، شاکیه را از منزل بیرون کرده است. معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی پایتخت با اشاره به متواری بودن متهم پس از وقوع جرم گفت: با دستور مقام قضایی و علی‌رغم طرح اولیه پرونده در حوزه قضایی شهرستان مربوطه، به‌منظور تسهیل در روند رسیدگی و حمایت از شاکیه، پرونده برای پیگیری مجدد به اداره شانزدهم پلیس آگاهی تهران بزرگ ارجاع شد. نثاری افزود: در جریان تحقیقات گسترده و اقدامات تخصصی پلیسی، متهم با شگردهای اطلاعاتی در محدوده میدان منیریه تهران شناسایی و در عملیات کارآگاهان پلیس آگاهی دستگیر شد. بررسی سوابق نشان داد هویت واقعی متهم فردی به‌ نام فرزاد است که دارای سوابق متعدد سرقت منزل بوده و پیش از این نیز چندین‌بار توسط پلیس دستگیر شده است. وی ادامه داد: متهم در ابتدا منکر بزه ارتکابی بود، اما پس از مواجهه حضوری با شاکیه و ارائه مستندات موجود، به جرم خود اعتراف کرد و با صدور قرار بازداشت موقت، روانه زندان شد.

