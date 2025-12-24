مدیرعامل انجمن اوتیسم ایران اعلام کرد بسیاری از خانواده‌های دارای کودک مبتلا به اوتیسم، مجبورند هزینه‌های سنگین توانبخشی را شخصاً پرداخت کنند، زیرا بیمه‌ها به ‌طور کامل خدمات این کودکان را پوشش نمی‌دهند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سعیده صالح‌غفاری با اشاره به دشواری‌ها و چالش‌های گسترده خانواده‌های دارای فرزند اوتیسم گفت: اوتیسم پیچیده‌ترین، سخت‌ترین و پرهزینه‌ترین اختلال دوران رشد به‌شمار می‌رود و بیماران صعب‌العلاج و خانواده‌های آنان از نظر فشار‌های روانی، اقتصادی و اجتماعی با چالش‌های جدی مواجه هستند؛ به‌گونه‌ای که بسیاری از خانواده‌ها تمام زندگی خود را وقف فرزندشان می‌کنند.

صالح‌غفاری درباره آمار اعضای انجمن اظهار داشت: در حال حاضر نزدیک به ۱۰ هزار نفر عضو رسمی انجمن اوتیسم ایران هستند که بیشترین تعداد آن‌ها با حدود سه هزار نفر در تهران قرار دارند و سایر اعضا در استان‌های دیگر پراکنده‌اند. نسبت ابتلا در پسران چهار برابر دختران است، اما شدت اختلال در دختران بیشتر مشاهده می‌شود.

وی ادامه داد: حدود ۳۰۰ خانواده در کشور داریم که بیش از یک فرزند مبتلا به اوتیسم دارند. نقش ژنتیک در این زمینه از نظر علمی اثبات شده، اما هنوز ژن مشخصی شناسایی نشده است. همچنین اکثر کودکان دارای اختلال طیف اوتیسم، با مشکلات دیگری مانند تشنج، مشکلات کف پا، فلج مغزی و سایر اختلالات همراه مواجه هستند.

مدیرعامل انجمن اوتیسم ایران با اشاره به وضعیت سنی مبتلایان گفت: حدود دو هزار و 500 نفر از اعضای ما بزرگسالان دارای اوتیسم هستند که در حال حاضر هیچ متولی مشخصی ندارند و هیچ خدمت تعریف‌شده‌ای برای آن‌ها وجود ندارد. بیش از هفت هزار نفر از این بیماران در خانه‌ها نگهداری می‌شوند و مراکز نگهداری شبانه‌روزی متناسب با نیاز موجود نیست.

صالح‌غفاری با بیان اینکه این انجمن در سال ۱۳۹۳ با بودجه‌ای حدود ۱۰۰ هزار تومان آغاز به کار کرد، گفت: در ایران تاکنون حدود ۳۰ هزار نفر شناسایی شده‌اند، در حالی که برآورد می‌شود بیش از ۱۰۰ هزار نفر دیگر هنوز شناسایی نشده باشند.

وی تاکید کرد: هزینه‌های آموزشی و توانبخشی برای یک کودک زیر هفت سال در طیف متوسط، حداقل ماهانه ۲۵ میلیون تومان است. این کودکان مشکلات دندان‌پزشکی و درمانی خاص دارند و اغلب باید تحت بیهوشی درمان شوند؛ هزینه درمان و بیهوشی هر دندان برای آن‌ها به حدود ۲۵ میلیون تومان می‌رسد، زیرا این کودکان درد را به‌درستی درک نمی‌کنند.

لزوم غربالگری زودهنگام اوتیسم

مدیر مطالبه‌گری انجمن اوتیسم ایران نیز با اشاره به نقش همزمان عوامل ژنتیکی و محیطی در بروز اختلال اوتیسم، بر اهمیت شناسایی زودهنگام اوتیسم تاکید کرد و گفت: برخلاف برخی بیماری‌ها مانند سندروم داون که امکان غربالگری جنینی وجود دارد، اوتیسم نیازمند شناسایی سریع بعد از تولد است تا اقدامات توانبخشی از همان دوران آغاز شود.

به گفته محمدعلی میری، این مداخلات زودهنگام می‌تواند توانایی گفتاری کودک را بهبود دهد، امکان ورود به مدرسه عادی را فراهم کند و در بلندمدت از تبدیل شدن فرد به بار اجتماعی جلوگیری کند. وی با اشاره به اجرای طرح «پنجره زیر ۷ سال» افزود: هدف این طرح پیشگیری و ارائه مداخلات سطح اول برای کودکان زیر ۷ سال است تا از بروز مشکلات جدی در بزرگسالی پیشگیری شود.