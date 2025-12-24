کد خبر: ۳۲۵۰۰۸
تاریخ انتشار : ۰۳ دی ۱۴۰۴ - ۲۱:۰۳
معاون وزیر بهداشت:
بیمار نباید برای خرید تجهیزات پزشکی به خارج از بیمارستان ارجاع داده شود
معاون درمان وزارت بهداشت با تأکید بر مسئولیت بیمارستانها در تأمین تجهیزات پزشکی، گفت: بیماران نباید برای دریافت خدمات و تجهیزات مورد نیاز خود به خارج از بیمارستان ارجاع داده شوند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، سیدسجاد رضوی، اظهار داشت: تأمین تمام خدمات و تجهیزات پزشکی که بیمار در بیمارستان دریافت میکند برعهده همان بیمارستان است.
رضوی افزود: اگرچه در برخی مواقع بیمارستانها با کمبود منابع مواجه میشوند، اما نباید بیمار برای دریافت تجهیزات پزشکی به خارج از بیمارستان ارجاع داده شود.