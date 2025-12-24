استفتاء از رهبر معظم انقلاب اسلامی

شک در اصل وضو

س) همیشه و طبق عادت هنگام خروج از منزل وضو می‌گیرم ولی گاهی شک می‌کنم که امروز وضو گرفتم یا نه؟ حکم چیست؟

ج) به عادت نمی‌توان اکتفا کرد مگر آنکه برای شما اطمینان حاصل شود.

نوسان‌گیری در بازار بورس و طلا

س) حکم معاملات (نوسان‌گیری) در بازار بورس و بازار طلا چیست؟

ج) نوسان‌گیری در بورس به این صورت که سهام یا کالا به صورت واقعی خریداری شود ولی قصد نگهداری آن را نداشته و به دنبال افزایش قیمت و فروش آن باشد، اگر بر خلاف قوانین و مقررات نیست اشکالی ندارد. اما این نوع از معاملات در خارج از بورس صورت‌های مختلفی دارد مثلا اگر معاملات به صورت آتی دائمی (پرپچوال) و یا (cfd) انجام شود، بنا بر احتیاط موجب ملکیت درآمد حاصل نمی‌شود.

ضامن بودن نگهبان مجتمع

س) آیا در مجتمع‌های مسکونی و مانند آن، در صورت سرقت اموال مجموعه، نگهبان حاضر در زمان سرقت، ضامن است؟

ج) اگر نگهبان کوتاهی نکرده باشد، ضامن نیست مگر آنکه در ضمن قرارداد استخدام، در این زمینه شرط خاصی شده باشد.

انحراف سهوی از قبله

س) اگر در حال نماز به دلیل صدای بلند بترسیم و ناخود آگاه به اطراف نگاه کنیم، نماز باطل می‌شود؟

ج) در فرض سؤال اگر اندکی صورت را به یکی از دو طرف برگردانده‌اید، نماز صحیح است ولی اگر در حدی بوده که سمت راست یا چپ را به راحتی می‌دیدید، بنا بر احتیاط نمازتان باطل است.

کیفیت نماز استسقاء

س) کیفیت نماز استسقاء چگونه است و آیا می‌توان آن را فرادا اقامه کرد؟

ج) نماز استسقاء مستحب است و آن دو رکعت می‌باشد و مانند نماز عید فطر و قربان، به جماعت خوانده می‌شود و فرادا خواندن‌ آن به قصد رجاء اشکال ندارد. روش خواندن این نماز به این صورت است که در رکعت اول بعد از حمد و سوره باید پنج تکبیر بگوید و بعد از هر تکبیر یک قنوت بخواند و بعد از قنوت پنجم، تکبیر دیگری بگوید و به رکوع رود و بعد از دو سجده برخیزد و در رکعت دوم بعد از حمد و سوره، چهار تکبیر بگوید و بعد از هر تکبیر، قنوت بخواند و تکبیر پنجم را بگوید و به رکوع رود و نماز را ادامه دهد و تمام کند. در قنوت این نماز دعای خاصی شرط نیست، البته بهتر است ابتدا صلوات بر محمد و آل محمد (صلی الله علیه و آله) بفرستد و بعد دعایی بخواند که مشتمل بر طلب رحمت الهی و نزول باران باشد.