ونزوئلا تحریم نفتی آمریکا را دور زد
با وجود استقرار ناوهای جنگی آمریکا و تشدید تحریمها صادرات نفت ونزوئلا نهتنها متوقف نشده بلکه طبق دادههای دریایی با سرعتی نزدیک به روال عادی ادامه دارد.
به گزارش خبرگزاری فارس، بلومبرگ در گزارشی تفصیلی اعلام کرده است که با وجود تشدید فشارهای دولت آمریکا، ناوگان نفتکشها همچنان به بارگیری نفت خام ونزوئلا ادامه میدهند و تلاشهای واشنگتن برای محدود کردن درآمدهای نفتی کاراکاس تاکنون تأثیر تعیینکنندهای بر روند صادرات این کشور نداشته است.
بر اساس این گزارش، از زمانی که دولت دونالد ترامپ اقدامات خود را برای کاهش درآمدهای نفتی ونزوئلا شدت بخشیده و کشتیهای مشمول تحریم را هدف قرار داده، بیش از ۱۲ نفتکش در آبهای نزدیک به سواحل ونزوئلا اقدام به بارگیری نفت کردهاند.
دادههای شرکت تحقیقاتی دریایی «کپلر» که در زمینه ردیابی حرکت کشتیها و تحلیل دادههای انرژی فعالیت میکند، نشان میدهد از تاریخ ۱۱ دسامبر تاکنون حدود ۱۴ نفتکش نفت خام ونزوئلا را بارگیری کردهاند که دستکم شش فروند از آنها بهطور رسمی تحت تحریم قرار داشتهاند.
اطلاعات موجود حاکی از آن است که علیرغم افزایش تنشهای سیاسی و امنیتی، روند بارگیری نفت تقریباً با سرعتی عادی ادامه دارد. این در حالی است که دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، یک ناوگان از کشتیهای جنگی را در نزدیکی سواحل ونزوئلا مستقر کرده و دولت او اخیراً نوعی محاصره دریایی اعمال کرده است؛ محاصرهای که هدف آن جلوگیری از ورود و خروج کشتیهای مشمول تحریم به این کشور آمریکای جنوبی عنوان شده است.
بلومبرگ همچنین گزارش میدهد که در تعطیلات آخر هفته گذشته، نیروهای آمریکایی برای نخستین بار بر روی یک نفتکش غیرتحریمی به نام «سنتشریز» در دریای کارائیب سوار شدند. این اقدام که نخستین هدفگیری یک کشتی غیرتحریمی محسوب میشود، نشانهای از احتمال گسترش دامنه اجرای قوانین و اقدامات سختگیرانه آمریکا علیه شبکه حملونقل نفت ونزوئلا است.
در گزارش بلومبرگ تأکید شده که درآمدهای صنعت نفت، منبع اصلی تأمین ارز خارجی برای اقتصاد بحرانزده ونزوئلا به شمار میرود. این کشور روزانه حدود ۹۰۰ هزار بشکه نفت صادر میکند که نزدیک به ۳۰ درصد آن از طریق «ناوگان سایه» منتقل میشود؛ ناوگانی متشکل از نفتکشهایی که اغلب برای دور زدن تحریمها فعالیت میکنند و مشابه همان کشتیهایی هستند که دولت ترامپ آنها را هدف قرار داده است.
حتی با وجود تهدید صادرات نفت ونزوئلا، دادههای کپلر نشان میدهد که حجم محمولهها از سطوح اخیر نیز فراتر رفته است. از ۱۱ دسامبر به این سو، میانگین صادرات نفت ونزوئلا به حدود ۸۹۰ هزار بشکه در روز رسیده که بالاتر از میانگین معمول ۸۰۰ هزار بشکه در روز است.