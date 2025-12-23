فارسی | العربي | English
تاریخ انتشار : ۰۲ دی ۱۴۰۴ - ۲۱:۱۶
پنتاگون: چین ده‌ها موشک بالستیک در مرز مغولستان پنهان کرده است

رسانه انگلیسی با استناد به پنتاگون گزارش کرد: چین بیش از ۱۰۰ موشک بالستیک قاره‌پیما را در سه سیلو در نزدیکی مغولستان مستقر کرده است.
به گزارش «ایسنا»، خبرگزاری «رویترز» با استناد به گزارش‌های پنتاگون نوشته است: چین احتمالاً بیش از ۱۰۰ موشک بالستیک قاره‌پیمای سوخت جامد «دی‌اف-31» را در 3 سیلوی نزدیک مرز چین با مغولستان قرار داده است. گزارش رویترز افزود: «گسترش هسته‌ای چین ادامه دارد، در مسیر رسیدن به بیش از ۱۰۰۰ کلاهک.» البته در این گزارش آمده است: «ذخایر کلاهک‌های هسته‌ای چین در سال ۲۰۲۴ هنوز در سطح پایین ۶۰۰ کلاهک بوده است.» چین اگرچه سریع‌تر از هر قدرت هسته‌ای دیگری در حال گسترش و نوسازی ذخایر تسلیحاتی خود است، اما گزارش‌های مربوط به تقویت نظامی را تلاشی برای «بدنام کردن چین و گمراه‌کردن عمدی جامعه بین‌المللی» توصیف کرده است. البته چین تأکید کرده است که به «استراتژی هسته‌ای دفاع از خود» پایبند است و سیاست «عدم استفاده اول از هسته‌ای» را دنبال می‌کند.

