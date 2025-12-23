اصفهان- خبرنگار کیهان:

سامانه رویت‌پذیری مصرف به طور آزمایشی در یکی از شهرک‌های صنعتی استان اصفهان نصب شده است.

معاون اقتصادی استاندار اصفهان در نشست شورای انرژی استان، یکی از مهم‌ترین دستاورد‌های این شورا را، اجرای طرح «رویت‌پذیری مصرف» در بخش صنعت دانست و گفت: بر این اساس، شرکت‌های توزیع از سال گذشته با شناسایی و تعامل با واحد‌های صنعتی، موفق به طراحی و راه‌اندازی نرم‌افزاری شده‌اند که به صنایع امکان می‌دهد مصرف خود را به شکل آنی و با تأخیر حداکثر ۷ تا ۱۵ دقیقه رصد کنند و با تجاوز از سقف مجاز، اطلاع‌یابی فوری اجرا شود.

کوروش خسروی افزود: این نرم‌افزار هم‌اکنون به طور آزمایشی در یکی از شهرک‌های اصفهان اجرا شده و ۴۰ درصد واحد‌های آن از برنامه کاربردی (این نرم‌افزار) بهره می‌برند.

وی گفت: تمام شهرک‌های صنعتی استان قرار است تا پایان سال به این سامانه مجهز شوند.

خسروی ادامه داد: از دیگر طرح‌های محوری، افزایش ظرفیت تولید گازوئیل در استان است و اگرچه این ظرفیت در مقایسه با تولید پالایشگاه‌های بزرگ عدد کوچکی به نظر می‌رسد، اما با توجه به ماهیت پراکنده و خصوصی این واحد‌ها در شهرک‌های صنعتی، می‌تواند سهم قابل توجهی در رفع چالش‌های سوخت صنایع داشته باشد.