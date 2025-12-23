موشکی که پدافند میلیون ‌دلاری اسرائیل را شکست داد

موشک‌های فتاح با هزینه‌ای به‌مراتب کمتر از یک موشک تاد، توانستند از پیشرفته‌ترین سامانه‌های پدافندی جهان عبور کنند.

«موشک‌های فتاح با هزینه‌ای به‌مراتب کمتر از یک موشک تاد، توانستند از پیشرفته‌ترین سامانه‌های پدافندی جهان عبور کنند. در همین ۱۲ روز جنگ، این موشک‌ها با دقت بالا به سرزمین‌های اشغالی اصابت کردند، نه به‌صورت کور یا سرگردان، بلکه دقیقاً به همان نقاط از پیش تعیین‌شده.» این را سردار ابوالفضل شکارچی، سخنگوی ارشد ستادکل نیروهای مسلح می‌گوید.

ایران پنجمین دارنده فناوری ‌هایپرسونیک در جهان

موشک «فتاح ۱» یک موشک ‌هایپرسونیک با برد ۱۴۰۰ کیلومتر است که با سرعت بسیار بالا، دقت زیاد و توانایی مانور و پنهان‌کاری، قادر به عبور از سامانه‌های پدافندی دشمن است. این موشک با پیشران سوخت جامد و نازل متحرک، در داخل و خارج از جو مانور می‌دهد.

«فتاح-۲» نیز با برد بیش از ۱۴۰۰ کیلومتر، سرعت ۵ ماخ و سرجنگی

۵۰۰ کیلوگرمی است. این موشک مانورپذیر بوده و از زمین، دریا و هوا قابل پرتاب بوده و با سرجنگی‌های گلاید و کروز در دسته HGV و HCM قرار می‌گیرد که ایران را پنجمین دارنده این فناوری در جهان کرده است.

در جریان نبرد جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، نیرو‌های مسلح ایران با نمایش بخشی از توان موشکی خود، توانستند لایه‌های متعدد و پیچیده دفاعی دشمن صهیونیستی و حامیان غربی‌اش را پشت سر بگذارند.

با وجود ادعاهای آمریکا و اسرائیل درباره کارآمدی سامانه‌های پدافندی از جمله تاد، موشک‌ها و پهپادهای ایران بیش از ۲۶ هدف راهبردی ارتش اسرائیل را هدف قرار دادند.

سرلشکر سیدیحیی صفوی، مشاور فرمانده معظم کل قوا معتقد است که در جنگ تحمیلی اخیر، تمام ذخایر موشکی (پدافندی) اسرائیل تمام شده بود؛ به این معنا که این رژیم بیش از ۶۰۰ موشک تاد را در این جنگ شلیک کرده بود.

سامانه تاد را بیشتر بشناسید

سامانه تاد (THAAD) دوربردترین لایه پدافندی اسرائیل است که برای مقابله با موشک‌های بالستیک در مرحله پایانی پرواز طراحی شده و در سال ۲۰۰۸ توسط شرکت لاکهید مارتین ساخته شد.

این سامانه از رادار TPY-2، مرکز فرماندهی و کنترل، پرتابگرها و موشک‌های رهگیر تشکیل شده است. رادار آن توان کشف اهداف تا فاصله ۱۰۰۰ کیلومتر و انهدام آن‌ها تا برد ۲۰۰ کیلومتر را دارد. هر آتش‌بار تاد شامل ۶ تا ۸ پرتابگر با مجموع ۴۸ تا ۶۴ موشک است و زمان بارگذاری مجدد هر پرتابگر حدود ۳۰ دقیقه است.

ضعف پدافند اسرائیل

در رهگیری موشک‌ و پهپادهای ایران

کارشناسان معتقدند ظرفیت تولید تاد در آمریکا با وجود فشارهای مختلف محدود است و تنها حدود ۵۰ فروند در سال تولید می‌شود؛ این محدودیت نشان می‌دهد که سامانه دفاع هوائی اسرائیل نه فقط در رهگیری موشک‌ها و پهپادهای ایرانی ضعف دارد بلکه از نظر مالی نیز بسیار پرهزینه است.

قدرت موشکی ایران با در اختیار داشتن انواع موشک‌ها مانند شهاب، خرمشهر، ذوالفقار، قدر، عماد، قیام، حاج‌قاسم، سجیل، فتاح، کروز پاوه و فاتح ۱۱۰ و ۳۱۳، با برد و دقت بالا، نقش مهمی در دفاع از تمامیت ارضی و منافع راهبردی کشور دارد.

به گزارش فارس، فناوری پیشرفته موشکی ایران، به ویژه‌ هایپرسونیک‌ها، با وجود تلاش‌های گسترده اسرائیل برای رهگیری، شکاف‌های جدی در سامانه‌های دفاعی این رژیم ایجاد کرده است. این پیشرفت‌ها نه تنها نگرانی‌ها درباره امنیت اسرائیل را افزایش داده بلکه معادلات راهبردی منطقه را نیز دچار تغییر

کرده است.