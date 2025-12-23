پاکدل: کرسی نایبرئیسی آسیا دستاورد مهمی برای هندبال ایران است
رئیس فدراسیون هندبال بعد از بازگشت از مصر دستاوردهای حضور در کنگره فدراسیون آسیایی و جهانی را تشریح کرد.
پاکدل با اشاره به برگزاری همزمان کنگره و انتخابات کنفدراسیون هندبال آسیا و فدراسیون جهانی هندبال در کشور مصر اظهار داشت: هم انتخابات کنفدراسیون هندبال آسیا و هم کنگره و انتخابات فدراسیون جهانی در مصر برگزار شد و خوشبختانه در انتخابات آسیایی، کرسی نایبرئیسی به کشور عزیزمان ایران رسید. این اتفاق، پس از سالها تلاش و تعامل مستمر، یک دستاورد مهم برای هندبال ایران در سطح قاره محسوب میشود. همچنین کرسی ارزشمند ریاست کمیته اخلاق کنفدراسیون هندبال آسیا در اختیار ایران قرار گرفت. تصاحب این جایگاه، ظرفیت مهمی برای نقشآفرینی مؤثرتر هندبال ایران در ساختار مدیریتی قاره آسیا به شمار میرود و امیدواریم با استفاده از فضای جدید ایجاد شده، شرایط بهتری را در حوزه بینالملل رقم بزنیم. پاکدل با اشاره به نتایج انتخابات فدراسیون جهانی هندبال تصریح کرد: در انتخابات فدراسیون جهانی نیز، دکتر حسن مصطفی با رأی اعضا بار دیگر به عنوان رئیس فدراسیون جهانی هندبال انتخاب شد که این موضوع میتواند به ثبات مدیریتی و تداوم برنامههای توسعهای هندبال در سطح جهان کمک کند. رئیس فدراسیون هندبال در پایان خاطرنشان کرد: با ظرفیت جدیدی که در ساختار بینالمللی هندبال برای ایران ایجاد شده، میتوانیم بهتر و مؤثرتر از گذشته جایگاه کشورمان را در قاره آسیا ارتقا دهیم. اقدامات عملی در این مسیر از همین حالا آغاز شده و به محض رسیدن به نتایج ملموس، اطلاعرسانی لازم انجام خواهد شد.