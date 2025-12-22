گروهک مطرود حضرت امام(ره) چگونه اصلاحطلب جا زده شد؟!
عضو گروهک منحله نهضت آزادی از اظهارات رئیسجمهور در دیدار با فعالان سیاسی ابراز ناراحتی کرد و گفت اصولگرایان برای این سخنان کف میزدند.
به تازگی محمدعلی ابطحی در مورد جلسه فعالان سیاسی با رئیسجمهور خبر داده بود: «در مسئله سیاست خارجی چالشی با چند تن از اصلاحطلبان تندتر درگرفت. نیمچه تشنجی شد. گفتند کاری کنید تحریمها برداشته شود. پزشکیان گفت ما که مذاکره میکردیم، اما وقتی آمریکاییها توقعات عجیب و غریب دارند مثلاً اولین حرفشان این است که موشک نداشته باشید، من نمیتوانم قبول کنم ملت ایران جلوی اسرائیل که همانها تا دندان مسلحش کردهاند بیدفاع بماند».
در همین باره، عماد بهاور از عناصر وابسته به گروهک نهضت آزادی که در جلسه مذکور حضور داشت، به سایت انتخاب گفت: در این جلسه، آقای پزشکیان به موضوع سیاست خارجی پرداخت و گفت که مذاکرات نباید به گونهای پیش برود که به عزت ملی لطمه بزند. او مطرح کرد که ما بر سر توان موشکی و دفاعی کشور مذاکره نمیکنیم و مذاکره نباید به تضعیف جمهوری اسلامی منجر شود و به هر خواستهای تن نمیدهیم.
او ادامه داد: انتظار اصلاحطلبان از آقای پزشکیان فراتر از این سطح است. انتظار نداریم او در حد مجری محدود عمل کند، بلکه انتظار داریم در جایگاه واقعی رئیسجمهور ظاهر شود. بهویژه در موضوعات اساسی و سرنوشتسازی مانند مذاکرات و سیاست خارجی، لازم است نقش فعال، جدی و اثرگذار داشته باشد. اصلاحطلبان نقدهای خود را با صراحت مطرح کردند و در مقابل، مشاهده شد که اصولگرایان از مواضع او ابراز رضایت کرده و حتی برایش کف میزدند.
وی گفت: «مهمترین نقدی که از سوی اصلاحطلبان مطرح شد این بود که آقای پزشکیان در مدیریت کلان و سیاست خارجی، نقش مؤثری ایفا نمیکند. در همین چارچوب، آقای بنیاسدی (رئیس گروهک منحله نهضت آزادی) مطرح کرد که ریشه بسیاری از مشکلات موجود در نگرشی مبتنی بر خودی و غیرخودی نهفته است.
بهاور گفت: در مجموع، از اینکه جلسه چنین برداشت شد که آقای پزشکیان بیش از آنکه انتظارات جریان اصلاحطلب را برآورده کند، توانسته رضایت نسبی اصولگرایان را جلب کند. برخی سیاستها و اقدامات بهگونهای پیش رفته که گروههایی از نظر اقتصادی احساس رضایت کردهاند.
گزافهگویی عناصر وابسته به نهضت آزادی و دعوت آنها به جلسه رئیسجمهور با فعالان سیاسی در حالی است که حضرت امام خمینی(ره) سیام بهمن 1366، در پاسخ به نامه حجتالاسلام آقای محتشمی وزیر کشور درباره نهضت آزادی تأکید کردند: «در موضوع نهضت به اصطلاح آزادی آنچه باید اجمالاً گفت آن است که پروندۀ این نهضت و همینطور عملکرد آن در دولتِ موقتِ اولِ انقلاب شهادت میدهد که نهضت به اصطلاح آزادی طرفدار جدی وابستگی کشور ایران به آمریکا است، و در اینباره از هیچ کوششی فروگذار نکرده است؛ و حمل به صحت اگر داشته باشد، آن است که شاید آمریکای جهانخوار را، که هرچه بدبختی ملت مظلوم ایران و سایر ملتهای تحت سلطۀ او دارند از ستمکاری اوست، بهتر از شوروی ملحد میدانند. و این از اشتباهات آنها است.
در هر صورت، به حسب این پروندههای قطور و نیز ملاقاتهای مکرر اعضای نهضت، چه در منازل خودشان و چه در سفارت آمریکا و به حسب آنچه من مشاهده کردم از انحرافات آنها، که اگر خدای متعال عنایت نفرموده بود و مدتی در حکومت موقت باقی مانده بودند ملتهای مظلوم بهویژه ملت عزیز ما اکنون در زیر چنگال آمریکا و مستشاران او دست و پا میزدند و اسلام عزیز چنان سیلی از این ستمکاران میخورد که قرنها سر بلند نمیکرد، و به حسب امور بسیار دیگر، نهضت به اصطلاح آزادی صلاحیت برای هیچ امری از امور دولتی یا قانونگذاری یا قضائی را ندارند؛ و ضرر آنها، به اعتبار آنکه متظاهر به اسلام هستند و با این حربه جوانان عزیز ما را منحرف خواهند کرد و نیز با دخالت بیمورد در تفسیر قرآن کریم و احادیث شریفه و تأویلهای جاهلانه موجب فساد عظیم ممکن است بشوند، از ضرر گروهکهای دیگر، حتی منافقین این فرزندان عزیز مهندس بازرگان، بیشتر و بالاتر است... نهضت به اصطلاح آزادی و افراد آن چون موجب گمراهی بسیاری از کسانی که بیاطلاع از مقاصد شوم آنان هستند میگردند، باید با آنها برخورد قاطعانه شود، و نباید رسمیت داشته باشند».