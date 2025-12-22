همدان- خبرنگار کیهان:

حمید ملانوری شمسی استاندار همدان از برگزاری کنگره ملی بزرگداشت شهید آیت‌الله دکتر مفتح خبر داد.

وی در مراسم بزرگداشت وحدت حوزه و دانشگاه در تویسرکان با اشاره به جایگاه والای شهید مفتح، گفت: جامعه بدون دین و علم رشد نخواهد کرد و شهید مفتح این دو بال را به هم وصل کرد.

استاندار همدان ستارگان پرفروغ آسمان فقاهت و تقوا و علم در استان همدان را یادآور شد و گفت: استان همدان مهد پرورش شخصیت‌های تمدن‌سازی است که باید در سطوح ملی و جهانی شناخته شوند. وی بر ضرورت جهاد تبیین تاکید کرد و گفت: دشمن از جنگ نظامی ناامید شده و امروز فرهنگ، اندیشه و اعتماد جامعه را هدف قرار داده و مقابله با جنگ شناختی وظیفه حوزه و دانشگاه و آحاد نخبگان است.