همدان- خبرنگار کیهان:

دادستان عمومی و انقلاب استان همدان با اشاره به انتخابات اردیبهشت سال آینده، گفت: فضای مجازی حیاط خلوت نیست و دستگاه قضا تبلیغات زودهنگام انتخاباتی را رصد و با تخلفات برخورد خواهد کرد و با اشراف اطلاعاتی کامل، فضا را برای هرگونه تخلف ناامن خواهیم

کرد.

عباس نجفی‌ در ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرایم انتخاباتی با هشدار به سوءاستفاده‌کنندگان از بیت‌المال، خاطرنشان کرد: مدیران اجرائی و تمامی نامزدها باید بدانند که صیانت و حفظ بیت‌المال خط قرمز ماست و اجازه نخواهیم داد از امکانات دولتی همانند خودرو، سالن‌ها و هرگونه حقوق دولتی برای تبلیغات شخصی بهره‌برداری شود.

وی افزود: برای هر مدیری که در ساعات اداری یا با استفاده از جایگاه حقوقی خود له یا علیه نامزدی فعالیت کند، پرونده قضائی تشکیل می‌شود. علاوه‌ بر اینکه تخریب رقبا، نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی مستندسازی شده و به عنوان سابقه سوء در پرونده نامزدها لحاظ و رسیدگی خواهد شد.