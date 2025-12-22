کد خبر: ۳۲۴۸۷۲
تاریخ انتشار : ۰۱ دی ۱۴۰۴ - ۲۱:۰۵
استاندار اصفهان یلدا را در جمع زندانیان سپری کرد
اصفهان- خبرنگار کیهان:
همزمان با آیینکهن شب یلدا، استاندار اصفهان به همراه جمعی از مدیران زندانهای استان با حضور در جمع زندانیان جرائم غیرعمد، شب یلدا را سپری کردند.
مهدی جمالینژاد در این دیدار با اشاره به شرایط دشوار این افراد و خانوادههایشان، خطاب به جامعه خیرین استان گفت: بسیاری از این مددجویان به دلایل و مشکلات مالیِ قابل حل در حبس به سر میبرند و امروز هم نیازمند یاری بسیاری از این خیران برای آزادی هستند.
وی افزود: از همه نیکاندیشان و خیران اصفهانی درخواست میشود تا با حمایتهای مالی خود، چراغ امید را در دل این خانوادهها روشن کنند و راه بازگشت سریعتر این عزیزان به آغوش خانوادهها را هموار سازند.