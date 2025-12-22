شيراز- خبرنگار كيهان:

در اقدامی نوین و تحول‌آفرین در مدیریت شهری، طرح مدیریت و راهبری هوشمند و از راهِ دور پمپ‌های زیرگذرها و کنارگذرهای سطح شهر شیراز به‌طور رسمی آغاز به کار کرد.

محمدحسن اسدی، شهردار کلان‌شهر شیراز، با اعلام این خبر اظهار داشت: با هدف رفع یکی از معضلات جدی شهری در فصل بارش‌ها، یعنی آب‌گرفتگی زیرگذرها و کنارگذرها، سامانه‌ای هوشمند برای نظارت، کنترل و مدیریت، ۱۳۱ دستگاه پمپ در سطح شهر راه‌اندازی شده است.

وی افزود: این سامانه که مبتنی بر فناوری اینترنت اشیا (IoT) طراحی شده است، امکان مشاهده لحظه‌ای وضعیت پمپ‌ها، کنترل روشن/خاموش و مدیریت دسترسی کاربران را از طریق اینترنت و تلفن همراه فراهم می‌کند. اسدی تصریح کرد: سامانه مذکور علاوه‌بر دسترسی مناطق و ادارات مرتبط شهرداری، به‌صورت متمرکز در اختیار مدیریت اداره بحران قرار گرفته است تا در شرایط اضطراری، امکان مداخله سریع و از راهِ دور فراهم باشد. شهردار شیراز با بیان اینکه این سیستم به قابلیت ارسال پیامک و تماس تلفنی خودکار نیز مجهز است، اظهار داشت: در صورت بروز هرگونه اختلال در عملکرد پمپ‌ها، بلافاصله به کاربر مربوطه اطلاع‌رسانی می‌شود تا تیم‌های پشتیبانی در کمترین زمان ممکن برای رفع مشکل وارد عمل شوند. اسدی ادامه داد: پیش‌بینی و جلوگیری از آب‌گرفتگی، تشخیص لحظه‌ای خرابی پمپ‌ها، جمع‌آوری داده‌های عملکردی برای الگویابی و اصلاح سیستم و نظارت برخط بر تمامی پمپ‌ها را از جمله اهداف اجرای این است.

وی با اشاره به آزمایش موفق این سامانه در بارندگی‌های اخیر تأکید کرد: در بارندگی‌های گذشته، کلیه پمپ‌ها به‌صورت هوشمند کنترل شدند و نتیجه آن کاهش محسوس آب‌گرفتگی در زیرگذرها و کنارگذرهای شهر بود.

اجرای این طرح هوشمند، گامی بلند در جهت ارتقای کیفیت خدمات شهری، افزایش ضریب ایمنی معابر در فصل بارش و بهینه‌سازی مصرف انرژی در شهر شیراز به شمار می‌رود.