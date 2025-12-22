بهرهگیری از تجربیات پیشکسوتان حوزه استاندارد
شيراز- خبرنگار كيهان:
استاندار فارس با حضور در منزل سیروس کیهان، نخستین مدیرکل استاندارد استان فارس، ضمن تجلیل از سالها خدمات ارزشمند ایشان، بهرهگیری از تجربیات پیشکسوتان این حوزه را برای مدیران مهم و ارزشمند توصیف کرد.
حسینعلی امیری در این دیدار، مهندس کیهان را از پیشکسوتان عرصه استاندارد کشور دانست و گفت: بر اساس مسئولیتهای اخلاقی و سازمانی، دیدار با مفاخر استان و بهرهمندی از تجربیات ارزشمندشان امری ضروری است، چرا که پیشکسوتان آینه تمامنمای جوانان هستند و پاسداشت حرمت ایشان زمینهساز نهادینه شدن فرهنگ احترام و تکریم در نسلهای آینده خواهد بود.
وی با تمجید از اشراف به چند زبان خارجی، آشنایی با علوم روز و پلتفرمهای فضای مجازی در سن 90 سالگی و تخصص ایشان، افزود: حضور در کنار چنین شخصیتهایی، فرصتی مغتنم برای مدیران امروز است تا از گنجینه ارزشمند دانش و تجربه آنان بهرهمند شوند؛ بیتردید مهندس کیهان الگویی ممتاز برای مدیران حال حاضر محسوب میشوند.