فارسی | العربي | English
کد خبر: ۳۲۴۸۶۶
تاریخ انتشار : ۰۱ دی ۱۴۰۴ - ۲۱:۰۴
سرویس کیهان » اخبار
الف الف

بهره‌گیری از تجربیات پیشکسوتان حوزه استاندارد

شيراز- خبرنگار كيهان:
استاندار فارس با حضور در منزل سیروس کیهان، نخستین مدیرکل استاندارد استان فارس، ضمن تجلیل از سال‌ها خدمات ارزشمند ایشان، بهره‌گیری از تجربیات پیشکسوتان این حوزه را برای مدیران مهم و ارزشمند توصیف کرد.
حسینعلی امیری در این دیدار، مهندس کیهان را از پیشکسوتان عرصه استاندارد کشور دانست و گفت: بر اساس مسئولیت‌های اخلاقی و سازمانی، دیدار با مفاخر استان و بهره‌مندی از تجربیات ارزشمندشان امری ضروری است، چرا که پیشکسوتان آینه تمام‌نمای جوانان هستند و پاسداشت حرمت ایشان زمینه‌ساز نهادینه شدن فرهنگ احترام و تکریم در نسل‌های آینده خواهد بود.
وی با تمجید از اشراف به چند زبان خارجی، آشنایی با علوم روز و پلتفرم‌های فضای مجازی در سن 90 سالگی و تخصص ایشان، افزود: حضور در کنار چنین شخصیت‌هایی، فرصتی مغتنم برای مدیران امروز است تا از گنجینه ارزشمند دانش و تجربه آنان بهره‌مند شوند؛ بی‌تردید مهندس کیهان الگویی ممتاز برای مدیران حال حاضر محسوب می‌شوند.  

اشتراک گذاری
پربازدید ترین پربحث ترین

نجات غریق!(گفت و شنود)

زاویه‌دارها عبور از پزشکیان را کلید زدند

عقب‌ماندگی غرب‌گرایان از واقعیت‌های جهان (یادداشت روز)

حرفش را هم نزنید باشد برای پس از خروج کامل ناتو

اخبار ویژه

حامیان و بانیان گرانی یکشبه نگران شدند!

زخم کهنه مذاکره!

امنیت اجاره‌ای

ارتقای کیفیت مدیریت شهری یا حذف گزینشی و سیاسی چهره‌های توانمند؟!

اعتراف روزنامه‌نگار صهیونیست به درماندگی آمریکا و اسرائیل در مهار توان موشکی ایران