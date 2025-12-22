سازمان هواشناسی نسبت به افزایش آلودگی هوای چهار کلانشهر و بارش برف و باران در ۱۰ استان در پی فعالیت سامانه‌های بارشی هشدار داد.

به گزارش ایسنا، سازمان هواشناسی با صدور هشدار نارنجی‌رنگ با اشاره به پایداری جو و تقویت وارونگی دما آورده است: افزایش شدید غلظت آلاینده‌های جوی و تقویت کاهش کیفیت هوا سه‌شنبه در اصفهان، اراک، تهران و کرج و چهارشنبه در اصفهان، تهران و کرج پیش‌بینی می‌شود.

در این شرایط جوی شاخص آلودگی هوا در حد ناسالم برای تمام گروه‌ها افزایش می‌یابد و در صورت عدم مهار منابع آلاینده ثابت و متحرک در مناطق پرتردد و صنعتی شاخص آلودگی به آستانه خطرناک خواهد رسید.

سازمان هواشناسی در این وضعیت نسبت به مدیریت بهینه در مصرف سوخت‌های فسیلی، کنترل فعالیت‌های صنعتی آلاینده، کاهش تردد غیر ضروری و پرهیز از حرکات ورزشی در فضای باز برای تمام اقشار جامعه، کنترل و پایش مداوم شاخص‌های آلودگی توسط دستگاه‌های ذی‌ربط به منظور اتخاذ تصمیمات مقتضی برای حفظ سلامت شهروندان توصیه می‌شود.

سازمان هواشناسی با صدور هشدار زردرنگ با اشاره به فعالیت سامانه‌های بارشی آورده است: بارش برف و باران، وزش باد شدید موقت و پدیده مه سه‌شنبه درغرب کردستان و کرمانشاه و چهارشنبه در کردستان، کرمانشاه، زنجان، همدان، قزوین، شمال ایلام، شمال لرستان، مرکزی، البرز و تهران پیش‌بینی می‌شود. از آثار این مخاطره جوی می‌توان به احتمال اختلال در تردد شهری و بین‌شهری، لغزندگی جاده‌ها و کندی حرکت خودروها به‌ویژه در گردنه‌های کوهستانی به سبب بارش برف، احتمال آب‌گرفتگی معابر، مه گرفتگی، کاهش دید افقی در مناطق سردسیر و کوهستانی، وزش باد شدید موقت و کولاک برف در مناطق برف‌گیر اشاره کرد.