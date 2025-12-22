فارسی | العربي | English
کد خبر: ۳۲۴۸۵۰
تاریخ انتشار : ۰۱ دی ۱۴۰۴ - ۲۰:۴۵
سرویس کیهان » اخبار
الف الف

دستگیری کارشناس رسمی دادگستری در استان اردبیل به اتهام ارتشا

رئیس حفاظت و اطلاعات دادگستری استان اردبیل از دستگیری یک کارشناس رسمی دادگستری استان به اتهام ارتشا خبر داد.
به گزارش خبرگزاری میزان، رئیس حفاظت و اطلاعات دادگستری استان اردبیل گفت: در پی رصد و اقدامات اطلاعاتی کارشناسان حفاظت و اطلاعات دادگستری استان، یک کارشناس رسمی دادگستری حین دریافت رشوه از سوی صاحب پرونده شناسایی و دستگیر شد. این کارشناس در قبال ارائه نظر کارشناسی در یک پرونده، مبلغی از یکی از طرفین پرونده درخواست کرده بود که در جریان عملیات هماهنگ و در هنگام دریافت وجه رشوه در محل، توسط کارشناسان حفاظت و اطلاعات دادگستری استان اردبیل دستگیر شد. وی با بیان اینکه رسیدگی به این پرونده در چارچوب قوانین و مقررات در حال انجام است، افزود: به منظور دریافت همکاری‌های مردمی سامانه تلفنی ۱۲۷ ستاد خبری حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه آماده دریافت اخبار و گزارش‌های مردمی است و مردم می‌توانند هرگونه تخلف را از این طریق گزارش کنند.

