متخصصان کشورمان موفق به تولید داروی درمان کبد چرب با یک‌صدم قیمت نمونه آمریکایی شدند.

به گزارش خبرگزاری فارس، شیوع بیماری کبد چرب و پیامدهای جدی آن از جمله فیبروز، سیروز و سرطان کبد، سال‌ها دغدغه بیماران و متخصصان بوده است. کمبود داروهای مؤثر و هزینه‌های بالای درمان، نیاز مبرم به راه‌حل‌های فناورانه داخلی را آشکار کرده است.

در سال ۲۰۲۴، برای اولین‌بار در آمریکا دارویی برای درمان کبد چرب به مرحله تجاری‌سازی رسید. امروز این دارو در ایران نیز تولید می‌شود و نشان‌دهنده آن است که فناوران ایرانی در مرز فناوری دنیا حرکت می‌کنند.

این دارو که در نمایشگاه فر ایران معرفی شد، روی مراحل F2 و F3 فیبروز کبدی اثر می‌کند، فیبروزی که در صورت عدم درمان می‌تواند پیشرفت کرده و به سیروز، سرطان کبد یا حتی از دست دادن کبد و نیاز به پیوند کبد منجر شود.

برند اصلی این دارو در آمریکا حدود چهار هزار و 800 دلار قیمت دارد و با توجه به طولانی‌بودن دوره درمان، دسترسی به آن برای هموطنان تقریباً غیرممکن است. سازندگان دارو ادعا می‌کنند که این محصول قادر است کاملاً فیبروز را درمان کرده و کبد چرب را به کبد نرمال تبدیل کند.

تولید این دارو در ایران می‌تواند افق جدیدی برای درمان بیماران کبد چرب باز کند و دسترسی به درمان مؤثر را برای بیماران ایرانی به‌شدت تسهیل کند.