رکوردشکنی طلای جهانی با عبور از قله 4400 دلار
قیمت هر اونس طلا دیروز با یک و نیم درصد افزایش به چهار هزار و 409 دلار و 47 سنت رسید که بالاترین رقم
ثبت شده در تاریخ معاملات این فلز است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از رویترز، قیمت طلا در معاملات روز دوشنبه برای اولینبار از 4400 دلار فراتر رفت.
بالا رفتن احتمال کاهش دوباره نرخ بهره فدرال رزرو آمریکا و تقاضای بالا برای این فلز گرانبها بهعنوان یک پشتوانه ایمن از عوامل افزایش قیمت آن بوده است. نقره هم بهدنبال طلا رکورد جدیدی را تجربه کرد.
قیمت هر اونس طلا امروز با یک و نیم درصد افزایش به چهار هزار و 409 دلار و 47 سنت رسید. نقره هم با یک افزایش 3.3 درصدی به رکورد 69 دلار و 44 سنت رسیده است.
طلا 67 درصد از ابتدای سال جاری میلادی افزایش قیمت داشته و بارها رکورد زده است. طلا در سال جاری از مرز 3000 و بعد 4000 دلار برای اولینبار در تاریخ خود گذشت و در آستانه بیشترین افزایش قیمت سالیانه از 1979 قرار دارد.
قیمت نقره 138 درصد از ابتدای سال جاری افزایش یافته و طلا را پشتسر گذاشته است. تقاضای بالای سرمایهگذاری و محدودیت عرضه از عوامل بالا رفتن قیمت نقره بوده است.
طلا همواره یک پشتوانه به حساب میآمده و تشدید تنشهای ژئوپلیتیکی و تجاری خرید بالای بانکهای مرکزی و احتمال کاهش دوباره نرخ بهره فدرال رزرو در سال آینده میلادی از قیمت آن حمایت کرده است. از طرف دیگر، پایین آمدن ارزش دلار، خرید طلا را برای دارندگان سایر ارزهای دنیا ارزانتر کرده است.
علیرغم اظهارات محتاطانه مقامات فدرال رزرو، بازارها پیشبینی میکنند بانک مرکزی آمریکا دو بار نرخ بهره را در سال آینده میلادی پایین بیاورد. سرمایههای غیر سودده مانند طلا عملکرد خوبی در فضای نرخ پایین بهره دارند.
در میان سایر فلزات گرانبها، قیمت پلاتین با چهار درصد افزایش به دو هزار و 52 دلار و 81 سنت رسیده است، یعنی بالاترین رقم طی 17 سال گذشته. گفتنی است طبق اعلام اتحادیه طلا و جواهر تهران در معاملات دیروز هر گرم طلای ۱۸ عیار ۱۳ میلیون و ۹۰۶ هزار و ۵۰۰ تومان و هر گرم طلای ۲۴ عیار ۱۸ میلیون و ۵۴۰ هزار تومان نرخگذاری شد که در طلای ۱۸ عیار هر گرم حدود ۲۴۱ هزار و ۸۰۱ تومان و در طلای ۲۴ عیار هر گرم حدود ۳۲۲ هزار و ۸۲۸ تومان نسبت به روز یکشنبه افزایش قیمت را تجربه کرد.
در بازار مسکوکات طلا نیز نرخها تقریبا ثابت بود، به طوری که هر قطعه سکه تمام با افزایش یک میلیون و ۸۶۴ هزار و ۲۳۸ تومانی به قیمت ۱۴۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان فروخته شد و سکه تمام طرح قدیم نیز با افزایش دو میلیون و ۴۴ هزار و ۴۷۶ تومانی، ۱۳۸ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان عرضه شد.
معاملهگران هر نیم سکه را دیروز ۷۸ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان فروختند که ۹۰۲ هزار و ۵۰۶ تومان نسبت به یکشنبه افزایش داشت. ربع سکه نیز ۴۴ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان فروخته شد که نسبت به یکشنبه ۷۹۲ هزار و ۳۱۸ تومان افزایش داشت.
سکه گرمی نیز با ۲۰۰ هزار تومان افزایش ۲۰ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان به خریداران عرضه شد.