سناتور آمریکایی موشک‌های ایرانی را «تهدیدی جدی برای آمریکا و اسرائیل» خواند و گفت که این موشک‌ها قادر به نفوذ به سامانه گنبد آهنین رژیم صهیونیستی هستند.

لیندسی گراهام، سناتور آمریکایی در گفت‌وگو با روزنامه صهیونیستی جروزالم پست، نسبت به افزایش توانمندی‌های موشکی ایران هشدار داد و تأکید کرد که «موشک‌های بالستیک ایران اکنون قادر به نفوذ به سامانه ضد موشکی گنبد آهنین اسرائیل هستند».

وی با اشاره به اینکه موشک‌های بالستیک ایران دارای قابلیت‌های پیشرفته‌ای هستند که به آنها امکان نفوذ به سامانه ضد هوائی اسرائیل را می‌دهد، افزود که این پیشرفت یک تهدیدی جدی است که کمتر از برنامه هسته‌ای ایران نیست.

اظهارات گراهام در روزنامه جروزالم پست و پس از سفر وی به تل‌آویو صورت گرفت. این سناتور جمهوری‌خواه تلاش‌های تهران برای توسعه برنامه موشک‌های بالستیک خود را خطری «راهبردی و فزاینده» برای آمریکا و رژیم صهیونیستی دانست و تاکید کرد که «این موشک‌ها در صورت ادامه توسعه، ممکن است سامانه‌های ضدهوایی اسرائیل، به‌ویژه گنبد آهنین را که یکی از مهم‌ترین خطوط دفاعی در برابر حملات موشکی است، تضعیف کنند».

گراهام افزود که این پرونده در دستور کار دیدار آتی بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی و دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا قرار خواهد گرفت.

این سناتور آمریکایی بر تقویت ائتلاف بین واشنگتن و تل‌آویو تأکید کرد و گفت که هر تهدیدی که اسرائیل را هدف قرار دهد، مستقیماً بر منافع آمریکا تأثیر می‌گذارد.

گراهام همچنین اشاره کرد که موشک‌های بالستیک ایران اکنون تهدیدی هم‌سنگ برنامه هسته‌ای این کشور برای اسرائیل به شمار می‌روند.

وی گفت: حماس و ایران در حال بازسازی خود هستند. حزب‌الله لبنان نیز تلاش می‌کند سلاح‌های بیشتری بسازد. ما ضربه‌های سختی به آنها زدیم، اما آنها در حال بازگشت هستند و در زمینه موشکی، این یک تهدید واقعی برای اسرائیل است.

این سناتور آمریکایی همچنین تصریح کرد: ما نمی‌توانیم اجازه دهیم ایران موشک‌های بالستیک تولید کند، زیرا این موشک‌ها می‌توانند سیستم دفاع موشکی گنبد آهنین را اشباع و ناکارآمد کنند. این یک تهدید بزرگ است.

روز شنبه نیز شبکه «ان‌بی‌سی‌نیوز» آمریکا به نقل از مقام‌های رژیم صهیونیستی، فضاسازی جدیدی را از سوی تل‌آویو به بهانه گسترش برنامه دفاعی موشک‌های بالستیک ایران، مطرح کرد.

به نوشته ان‌بی‌سی‌نیوز مقام‌های رژیم صهیونیستی معتقدند ایران در حال گسترش برنامه دفاعی موشک‌های بالستیک خود است و خود را برای طرح این موضوع در دیدار آتی بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی با دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا آماده می‌کنند، موضوعی که به باور آنها تهدیدی جدید به شمار می‌رود.

طبق منابع ان بی‌سی نیوز، بخشی از استدلال ادعایی نتانیاهو این خواهد بود که اقدامات ایران نه‌تنها اسرائیل، بلکه کل منطقه از جمله منافع آمریکا را نیز تهدید می‌کند و انتظار می‌رود نخست‌وزیر اسرائیل گزینه‌هایی را به ترامپ ارائه دهد که در آنها آمریکا بتواند به عملیات نظامی جدید علیه ایران بپیوندد یا از آن حمایت کند.